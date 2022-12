Ginevra Lamborghini pronta per il GFVip: “Solidale con Oriana, non mi dichiarerò ad Antonino” Ginevra Lamborghini a Casa Chi ha parlato del suo imminente ingresso nella casa del GF Vip. “Voglio recuperare il rapporto con Giaele De Donà”, poi si è dichiarata dalla parte di Oriana Marzoli: “Sono solidale con le donne, non mi dichiarerò ad Antonino Spinalbese”.

A cura di Gaia Martino

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, un concorrente squalificato rientrerà nella Casa. Ginevra Lamborghini, squalificata su decisione della produzione per aver detto che Marco Bellavia meritava di "essere bullizzato", lunedì 12 dicembre 2022 varcherà nuovamente la porta rossa dopo un periodo di quarantena. Non lo farà da concorrente: sarà un ospite "in vacanza" per circa una settimana. A pochi giorni dal suo ingresso, è intervenuta ai microfoni di Casa Chi: "Con Marco Bellavia ho chiarito, ci siamo avvicinati sempre di più. Antonino? Solo amicizia".

Le parole di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini ha le idee chiare per il suo ingresso nella casa del GF Vip. "Voglio portare leggerezza" ha confessato in una lunga intervista a Casa Chi.

In casa non entrerò per dichiararmi ad Antonino. Ho accettato di entrare, voglio entrare con la stessa leggerezza con la quale entrai all'inizio del reality. Ho dei rapporti che ho lasciato in sospeso e mi piacerebbe portare un po' di leggerezza.

In particolare ha confessato che le piacerebbe conoscere Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, poi di recuperare il rapporto con Giaele De Donà con la quale litigò furiosamente.

Mi piacerebbe recuperare il rapporto con Giaele. Noi ci siamo molto scontrate, l'ho vista maturare e mi ha sorpresa. Vorrei ritornare a parlare con lei sapendo che ha anche altro dietro al suo aspetto, al suo personaggio, che magari può essere stato frainteso, sicuramente come ho fatto io. Sono curiosa di conoscere Micol e Tavassi.

Le parole su Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Ginevra Lamborghini rientrerà nella casa del GF VIP anche per cavalcare il triangolo con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, sebbene lei si dichiari fuori. Alla domanda sul rapporto con l'hair stylist ha risposto: "Riprenderemo la nostra amicizia, la nostra conoscenza. Lo vedo un po' perso, vediamo di dargli una raddrizzata. Ma non vado a prendere niente, vado a dare un po'. È innegabile il nostro feeling, mi ritrovai in Casa con tante persone, ho stretto un legame forte con Antonino e Nikita. Sono belli questi rapporti, sono rari. L'intesa mentale c'è stata, è un'intesa grande, un'affinità".

Con Oriana Marzoli si è dichiarata aperta al dialogo anche se "non ho nulla da dirle". In nome della solidarietà tra donne, ha dichiarato: "

Anche io ho provato una cosa che ha provato lei ovvero sentirsi di andare con una persona, fare un passo più lungo della gamba, e ritrovarsi con una battuta d'arresto. Sono solidale con le donne.

I commenti sugli altri Vip, da Antonella Fiordelisi a Charlie Gnocchi

Ginevra Lamborghini ha poi commentato il percorso degli altri Vip, "Antonella Fiordelisi è un mistero, credevo fosse interessata ad Antonino, poi ho cambiato idea. Però non sa gestire il rapporto con Edoardo". La cantante crede che uno tra Luca Salatino, Edoardo Tavassi o Giaele De Donà si aggiudicherà la vittoria finale. "Mister finzione? Charlie Gnocchi", Micol è una ragazza pacata, saggia, sa stare al posto suo, ha un'ottima dialettica. Sono le donne della Casa che non si stanno comportando bene, soprattutto le donne più mature. Vedo poca disponibilità al confronto" ha continuato.

"Con Marco Bellavia ho chiarito"

Ginevra Lamborghini ritorna al GF VIP dopo la squalifica a poche settimane dall'inizio del reality. Pagò a caro prezzo le parole contro Marco Bellavia, il suo ex inquilino con il quale ha chiarito:

Con lui ho chiarito, ci siamo avvicinati sempre di più. È un uomo che mi ha fatto piacere riscoprire, è molto positivo. Non ha mai parlato male di nessuno. Il rapporto con Pamela? Io ero molto protettiva nei confronti di Pamela, sono contenta di vederli insieme con una grande intesa. Lei è contenta, lui mi sembra sereno.

Infine le parole per la sorella Elettra Lamborghini: "C'è un pregiudizio su lei, c'è sempre. Mi auguro che lei possa comunque metterli a tacere tutti, è un'artista brava, una performer e quello che fa lo sa fare bene".