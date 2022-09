Ginevra Lamborghini sbraita contro Giaele e nella notte confida: “Non ho i soldi per fare tante cose” Ginevra Lamborghini continua a sostenere la tesi per cui l’atteggiamento di Sofia Giale sia da considerare come uno “schiaffo agli italiani”, dichiarando che lei stessa percepisce uno stipendio normale e non ha i soldi per permettersi certe cose.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 29 settembre, Ginevra Lamborghini si è resa protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Sofia Giaele De Donà, parlando dello sperpero dei soldi da parte di quest'ultima, sposata con un uomo facoltoso e con il quale condivide una storia piuttosto particolare. La più grande delle sorelle Lamborghini durante la notte ha dato ulteriore spazio al suo sfogo, da molti ritenuto inopportuno, soprattutto sui social e ha spiegato che lei, come tutti, prende uno stipendio e tante cose non può nemmeno permettersele.

Ginevra Lamborghini e l'uso dei soldi

È finita nei trend di Twitter la confessione post puntata di Ginevra Lamborghini, la quale avrebbe rivelato a Nikita Pelizon che pur provenendo da una famiglia prestigiosa e ricca grazie a suo nonno, che ha creato la casa automobilistica tra le più famose al mondo, non significa che lei sperperi i propri soldi, anzi, è sempre stata particolarmente oculata nelle sue spese, percependo uno stipendio come qualsiasi lavoratore:

Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo.

I commenti sarcastici su Twitter

Ovviamente queste considerazioni non sono passate inosservate tra gli spettatori del programma che, quindi, hanno immediatamente commentato l'accaduto, sottolineando l'inverosimiglianza delle sue parole. Non bisogna dimenticare, inoltre, che fu proprio la sorella Elettra, anni addietro, a prendere parte ad un reality show che ha fatto emergere diversi volti attualmente noti in tv, ovvero "Riccanza", dove per l'appunto si raccontava la vita di persone particolarmente abbienti. Ciò non significa, ovviamente, che Ginevra Lamborghini non possa aver adottato nel tempo, e soprattutto con il lavoro, un atteggiamento più responsabile nei confronti del denaro, ma questa ipotesi pare non convincere gli utenti e assidui commentatori dello show di Canale 5.