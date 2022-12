Marco Bellavia: “Deluso e allibito per il rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del GF Vip” A pochi giorni dal rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia rende noto il suo sconcerto: “Sono deluso e allibito, vedremo il da farsi”.

La notizia dell’imminente rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip ha lasciato sconcertati gli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Era stato proprio il presentatore a svelare al pubblico che l’ereditiera avrebbe trascorso un periodo di vacanza nella Casa, nonostante la squalifica ricevuta poco più di due mesi fa per le frasi pronunciate a proposito di Marco Bellavia. A distanza di qualche giorno da quell’annuncio, è stato proprio Bellavia a rendere noto il suo disappunto.

Marco Bellavia: “Vedremo il da farsi”

In un tweet pubblicato qualche minuto fa, Bellavia ha lasciato intendere la sua contrarietà rispetto al rientro di Ginevra nella Casa. “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso”, ha scritto l’ex concorrente del reality, postando uno screen di una storia pubblicata su Instagram in cui aggiunge: “Io allibito e incredulo. Vedremo il da farsi”.

Perché Ginevra Lamborghini era stata squalificata

Ginevra rientrerà nella Casa del GF Vip lunedì 12 dicembre dopo che per mesi il GF ha tenuto alta l’attenzione su di lei. Merito anche del flirt mai consumatosi con Antonino Spinalbese. Proprio adesso che l’ex compagno di Belén Rodriguez ha ammesso apertamente il suo interesse nei confronti dell’ereditiera, la produzione del reality show ha scelto di concederle una seconda possibilità nella Casa. Non da concorrente ovviamente, ma da ospite. Lamborghini era stata squalificata a ottobre per avere detto che Marco Bellavia, nel pieno di una crisi determinata da attacchi di ansia e panico, meritava di essere bullizzato. Pentita per la frase terribile pronunciata, una volta fuori dalla Casa aveva ottenuto il perdono del diretto interessato che, tuttavia, ha tuonato contro la recente decisione di permetterle di rientrare.