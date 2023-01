Belen commenta il video dei paparazzi al parco con Luna Marì: “Mi manca la libertà con i miei figli” Un video di Whoopsee sorprende Belen a spasso con Luna Marì. Alcuni le contestano una mancanza totale di spontaneità, in un momento così intimo. Lei risponde e chiarisce: “Non faccio la fi*a, mi irrigidisco perché vorrei tanto uscire con lei senza essere scattata”.

A cura di Giulia Turco

Fa discutere il video di Belen Rodriguez, sorpresa dai paparazzi mentre passeggia al parco insieme alla piccola Luna Marì. Alcuni utenti le contestano atteggiamenti poco spontanei e naturali, pose fin troppo costruite a favore di obbiettivo, ma la showgirl risponde nei commenti e spiega la sua verità dietro a quelle immagini.

Belen spiega cosa c’è dietro al video dei paparazzi

A chi le contesta di mettersi in posa davanti all’obbiettivo dei fotografi Belen risponde seccata: “Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli. Sono fatti miei”. Il messaggio è chiaro: finché è lei a decidere di esporre la sua sua vita familiare sui social è un conto, ma quando i paparazzi non le danno tregua fuori casa, allora la quotidianità diventa difficile. Fu proprio l’esposizione mediatica, tra l’altro, ad allontanare Belen e Antonino Spinalbese. Lo ha confessato lui stesso al GFVip, spigando di non essere mai stato abituato a quella vita tanto particolare. A dare una lezione ai fan questa volta ci pensa Belen, che tra i commenti scrive in risposta a qualcuno: “Io non faccio la f***a, io divento rigida perché vorrei tanto riuscire ad uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo.

Gli ho detto ‘Ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto?’. Quindi è per quello che sono seria, perché me la prendo, perché mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli.

La vita con Stefano però va a gonfie vele

È con Stefano De Martino che oggi Belen è riuscita a ritrovare un equilibrio. Il suo compagno di vita, padre di Santiago, con il quale all’inizio non è stato semplice gestire la notorietà, oggi è una colonna portante della sua vita. “C’è più maturità e questa volta non ci saranno sorprese o ribaltoni”, ha assicurato la showgirl in un’intervista al settimanale argentino F. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti”.