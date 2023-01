Belen Rodriguez: “Amo Stefano, l’ho sempre amato e non ho mai smesso” La soubrette parla dell’amore per Stefano De Martino e del suo successo al settimanale argentino “F”: “L’ho sempre amato e l’ho sempre sostenuto tantissimo”.

Belen Rodriguez racconta la sua vita sentimentale con Stefano De Martino al settimanale argentino "F". L'intervista è stata ripresa da Ora, che ha dedicato alla coppia la copertina del numero in edicola questa settimana. Tra di loro, scrive il quindicinale, "c'è più maturità e questa volta non ci saranno sorprese e ribaltoni". Così pare. Del resto, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ormai maturi e pronti per affrontare il futuro. Una grande storia d'amore che negli anni ha avuto alti e bassi, ma che adesso sembra più che stabile. "Se cerchi di scappare da qualcuno che ami", dice Belen Rodriguez, "non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti".

Le parole di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha raccontato il suo "terzo tempo" con Stefano De Martino al settimanale argentino "F". Proprio così: partendo dal palcoscenico di Amici, dove si conobbero e iniziò la loro relazione, arrivò poi il matrimonio e la nascita di Santiago De Martino. Poi, la prima separazione. A differenza di lei, lui non ha mai ufficializzato nessuna storia. Ha sempre avuto l'idea di recuperare il rapporto con Belen. Così, sono tornati insieme una seconda volta. Poi, di nuovo la separazione. Belen ha poi dato alla luce Luna Marì con Antonino Spinalbese, ma a sorpresa tutto è finito dopo poco. E adesso sono di nuovo insieme.

La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l'ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia è qualcosa che non mi sarei mai aspettata.

Il successo di Stefano De Martino, Belen: "Ha sempre avuto questo carisma"

In questo momento storico, la stella di Stefano De Martino sembra brillare di luce propria, magari anche più forte rispetto a quella di Belen. Il fascino del ballerino napoletano è unito anche da una grande capacità di saper intrattenere, di saper lavorare bene nel mondo dello spettacolo. Il successo di Bar Stella e di Stasera tutto è possibile è sotto gli occhi di tutti. Belen commenta:

Ha sempre avuto questo carisma, una verve artistica pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto. Ma la vita con un ballerino non è facile. C'è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All'inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente un muro portante. E comunque l'ho sempre sostenuto tantissimo.

Prossimamente, Stefano De Martino sarà impegnato in un one man show teatrale: "Meglio stasera".