Come sta Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale e quando rientra al GF VIP Antonino Spinalbese questa sera si collegherà con il GF VIP dalla camera d’ospedale nel quale è ricoverato: “presto rientrerà nella Casa di Cinecittà”, gli spoiler sulla serata da Federica Panicucci.

A cura di Gaia Martino

Antonino Spinalbese è ancora ricoverato all'ospedale Padeia a Roma. Il concorrente del Grande Fratello VIP l'ultimo giorno del 2022 è stato costretto a lasciare temporaneamente la casa di Cinecittà per accertamenti medici. Nella scorsa puntata andata in onda lunedì 2 gennaio si è collegato in diretta con lo studio e con la Casa: "Sto bene, tra poco tornerò" disse dalla camera nella quale era ricoverato. Stasera bis: si collegherà nuovamente con Alfonso Signorini e gli inquilini della Casa, Federica Panicucci a Mattino Cinque ha però tranquillizzato i telespettatori: "Antonino Sinalbese presto rientrerà nella Casa", ma non stasera.

Come sta Antonino Spinalbese e perché è stato ricoverato in ospedale

Antonino Spinalbese presto rientrerà in gioco ma a quanto pare non è oggi il giorno tanto atteso dai Vip al GF e dai fan dell'hair stylist. Il concorrente prima dell'uscita temporanea aveva raccontato ai suoi inquilini di essersi sottoposto alle analisi del sangue avendo lamentato alcuni fastidi. Le ragioni che lo costringono al ricovero non sono mai state specificate: Spinalbese soffre però di una malattia autoimmune al pancreas che lo obbligherebbe ad una serie di controlli costanti. In diretta lo scorso lunedì 3 gennaio spiegò di stare bene: stando alle anticipazioni della puntata però non sarebbe ancora pronto per rientrare in gioco.

Le anticipazioni della puntata di stasera: quando rientra Antonino e le altre sorprese

Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque ha lanciato alcuni spoiler riguardo la puntata del GF VIP in programma per questa sera. L'hair stylist, ex di Belen Rodriguez, stando alle parole della conduttrice, non farà rientro oggi bensì si collegherà con il programma, come successo nella scorsa puntata. "Ci sarà un collegamento con Antonino, sta molto meglio e presto rientrerà nella casa del Grande Fratello VIP", le parole del volto televisivo.

Il Grande Fratello VIP ha poi riservato due sorprese speciali per Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Non trapelano ulteriori informazioni riguardo la puntata di stasera, per il momento, che vedrà inoltre l'esito del televoto. Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei sono stati i nominati della settimana.