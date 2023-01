Chi è Federico Ielapi, l’attore che interpreta Pinocchio nel film di Matteo Garrone Federico Ielapi è un giovane attore di 12 anni, famoso per aver interpretato il Pinocchio di Matteo Garrone. È stato anche nel cast di Don Matteo, nel ruolo di Cosimo.

Federico Ielapi è uno degli attori più giovani e talentuosi d'Italia. Ha solo 12 anni ed è diventato estremamente popolare all'età di 8 anni, quando ha girato nel ruolo di protagonista il Pinocchio di Matteo Garrone. È stato anche nel cast di Don Matteo, nel ruolo di Cosimo Farina. Tra gli altri ruoli anche quello per il film "I moschettieri del Re" e del suo sequel "Tutti per 1 – 1 per tutti", entrambi per la regia di Giovanni Veronesi.

Chi è Federico Ielapi, l'attore che interpreta Pinocchio

A soli 8 anni, Federico Ielapi vantava già delle collaborazioni di tutto rispetto con grandi nomi del cinema italiano. Ha infatti recitato nel film "Quo Vado", interpretando la parte di Checco Zalone da piccolo, sua la celebre battuta: "Da grande voglio fare il posto fisso". Un'esperienza, quella del grande schermo, proseguita con le partecipazioni alle pellicole "I Moschettieri del Re", dove recita accanto a nomi importanti come Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Sergio Rubini e "Brave Ragazze", la prima opera cinematografica dell'attrice Michela Andreozzi con protagoniste Ambra Angioini, Serena Rossi e Ilaria Pastorelli. Ha partecipato anche al sequel di "Moschettieri del Re", il film "Tutti per 1 – 1 per Tutti" sempre per la regia di Giovanni Veronesi. Nel 2021 è nel cast di "Non mi uccidere" per la regia di Andrea De Sica. In tv, è nella serie tv di Gabriele Muccino "A casa tutti bene – La serie".

Federico Ielapi nel film "Tutti per 1 – 1 per tutti"

La carriera in tv e il successo grazie a Don Matteo

Federico Ielapi ha preso parte all'undicesima stagione della fiction tv record di ascolti Don Matteo, dove ha vestito i panni del piccolo Cosimo Farina, un bambino che il prete interpretato da Terence Hill prende sotto la sua ala protettiva dopo la morte della mamma. Qui gira molte scene con il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica. Ha inoltre recitato in uno spot televisivo al fianco dell'attore Francesco Pannofino.