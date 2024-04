Qual è il vero nome di Emma Marrone

video suggerito

Tutti la conoscono come Emma Marrone, ma non tutti sanno che, in realtà, il suo nome di Battesimo è un altro.

A cura di Giusy Dente

Classe 1984, Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate nel panorama della musica italiana. Alle spalle ha una lunga carriera cominciata all'interno di un talent show: la vittoria della nona edizione di Amici di Maria De Filippi le ha spalancato le porte del successo, che ha saputo coltivare senza mai uscire dai cuori dei suoi fan. Determinata, instancabile, sempre pronta a mettersi alla prova, oggi vanta quattro partecipazioni al Festival di Sanremo (l'ultima nel 2024) e una all'Eurovision Song Contest, nonché otto album certificati dischi d'oro, di platino e multiplatino. Di lei sappiamo tutto: lei stessa non si è mai sottratta nel raccontare se stessa, sia gli aspetti positivi della sua vita che quelli negativi. Coi fan ha condiviso anche l'esperienza del tumore e ora che è guarita si è aperta alla possibilità di diventare madre. Ma una cosa che non tutti sanno di lei è, semplicemente, il suo vero nome!

Come si chiama Emma Marrone

Emma Marrone non è il vero nome di Emma Marrone! La cantante, infatti, per essere precisi, ha conservato il suo cognome originale, quello paterno, ma ha modificato il nome di Battesimo. Se per tutti i fan è Emma, per l'anagrafe è Emmanuela. Nell'etimologia originale significa "Dio è con noi": è un nome che vuole rivendicare speranza e fede. Le donne con questo nome festeggiano l'onomastico il giorno di Natale, perché Emmanuel (o Immanuel) è uno dei modi con cui viene chiamato Gesù nel Nuovo Testamento e sta a significare "Dio con noi".