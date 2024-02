Emma “toglie il respiro” a Sanremo 2024: debutta nella prima serata con la scollatura a cuore Emma torna a Sanremo e lo fa col brano “Apnea”. Ha debuttato sul palco dell’Ariston con un intramontabile total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Emma in Marc Jacobs, scarpe Jimmy Choo, gioielli Tiffany&Co.

Per Emma l'Ariston è un po' come casa: ha calcato quel prestigioso palcoscenico più volte e in vesti diversi. Ha partecipato alla gara canora, ne è stata conduttrice, ha cantato in qualità di ospite. Per la 74esima edizione della kermesse, l'artista torna a gareggiare e lo fa col brano Apnea. Su di lei ci sono molte aspettative e non vale solo per la classifica sanremese: vale anche per chi l'ha scelta nella squadra del Fantasanremo, visto che proprio lei è stata la trionfatrice del gioco nel 2022. Le è stato anche intitolato uno dei bonus che riguardano i punti che si accumulano attraverso il look.

Chi veste Emma a Sanremo

Lo styling di Emma a Sanremo è firmato da Lorenzo Posocco (professionista che cura anche i look di Dua Lipa). Dopo l'arrivo a Sanremo con chiodo di pelle, sul green carpet inaugurale la cantante ha sfilato con un abito bianco, stivali rosso fuoco e trench di pelle (mettendo quindi le sue amate pellicce da parte).

Ma non è sfuggito il vero dettaglio trendy dell'outfit, un accessorio originale e inconfondibile. Ha completato il look con l'iconica borsa piccione, la cosiddetta "pigeon clutch" resa famosa da Carrie Bradshaw: il personaggio interpretato da Sarah Jessika Parker lo indossava in Sex and The City.

Il look di Emma nella prima serata

Look femminile nell'intramontabile total black per Emma, nella prima puntata. Anche lei ha scelto la nuance protagonista del Fantasanremo, quella che regala ben 10 punti bonus. Come lei anche Irama, Big Mama, Alessandra Amoroso. Emma ha scelto un minidress con scollatura a cuore e calze velate, impreziosendo l'outfit con gioielli firmati Tiffany&Co. Nella valigia sanremese, la cantante ha messo anche altri gioielli, di valore però affettivo: si tratta delle collanine del suo papà. Non se ne separa mai, sono sempre con lei come un portafortuna.