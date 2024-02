Emma Marrone, l’omaggio al padre a Sanremo 2024: indosserà le sue collanine Emma Marrone è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano Apnea. Qual è il portafortuna che porterà con lei sul palco? Le collanine del papà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono. I Big in gara sono impegnati con le prove sul palco dell'Ariston e, tra un momento di pausa e l'altro, vengono paparazzati tra le strade della cittadina ligure. Tra le concorrenti più attese di quest'anno c'è Emma Marrone, che tornerà a partecipare all'evento con il brano inedito intitolato Apnea. Nei giorni scorsi aveva dato qualche piccola anticipazione del suo stile tra chiodi di pelle dall'animo rock ed esuberanti pellicce a effetto yeti, mentre nelle ultime ore ha rivelato il dolce portafortuna che porta sempre con sé.

Il portafortuna di Emma Marrone a Sanremo

Nelle ultime ore Emma Marrone è stata "intercettata" da Pierpaolo Pretelli, l'inviato speciale de La Vita in Diretta che è volato a Sanremo per conoscere tutte le indiscrezioni dell'evento. Alla domanda "Qual è il portafortuna che hai sempre con te, che non può proprio mancare?", la cantante ha risposto senza pensarci su due volte dicendo "Le collanine del mio papà". Scomparso nel settembre 2022, Rosario Marrone continua a essere un punto di riferimento per la cantante e a dimostrarlo è questo piccolo ma dolcissimo "omaggio sanremese". Sul palco dell'Ariston abbinerà le collanine del padre ai gioielli griffati o le terrà nascoste? L'unica cosa certa è che ha trovato il modo di portare il papà sempre con lei.

Lo stile di Emma a Sanremo 2024

Emma Marrone è tra le grandi protagoniste di Sanremo 2024 e sui social sta documentando nei minimi dettagli queste giornate che precedono il ritorno sul palcoscenico dell'Ariston. Cosa ci si dovrà aspettare da lei in fatto di stile? I suoi look saranno grintosi e glamour e non mancheranno dei dettagli per fare punti al Fantasanremo (basti pensare al fatto che qualche anno fa fu lei a vincere la competizione "social). A curare l'armadio sanremese della cantante è lo stylist Lorenzo Posocco (lo stesso di Dua Lipa e Marco Mengoni), che ha pensato per lei a un outfit firmato Ferrari e a degli gioielli Tiffany.