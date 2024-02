La nuova passione di Emma Marrone sono le pellicce in stile mob-wife: gli indizi sui look di Sanremo 2024 Emma è sbarcata a Sanremo. La cantante salentina si prepara al debutto al Festival 2024 tra una corsa e tante pellicce, compresa quella sulla copertina del brano Apnea: che siano un indizio sui look che vedremo all’Ariston? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Emma Marrone si sta preparando a Sanremo 2024. Tra una corsa sul lungomare della Riviera e le prime interviste, la cantante salentina ha postato sul suo profilo social la cover del brano che porterà in gara al Festival, Apnea. Il look con la maxi pelliccia sembra riprendere involontariamente anche la tendenza social e pop delle mob-wife, ossia l'estetica della moglie del boss che trova la sua ispirazione nella fantastica Carmela Soprano.

Emma presenta Apnea con una maxi pelliccia

Il setting di quello che presumibilmente sarà il video di Apnea, brano in gara a Sanremo 2024, è un ascensore. La luce fioca illumina la maxi pelliccia azzurro pastello che indossa Emma: il capo è oversized ma lascia intravedere un abito rosa shocking, creando un piacevole contrasto di colori. Il coprispalle fluffy lascia immaginare quale sarà il mood in fatto di stile sul palco dell'Ariston della cantante leccese che, da pochi mesi, è seguita dallo stylist Lorenzo Posocco. Tra le varie indiscrezioni, infatti, pare che Emma indosserà un abito Ferrari, lasciando ipotizzare un fil rouge audace e rock sul palco di Sanremo. I capelli, ormai sempre più sui toni del castano scuro, sono lasciati sciolti, mentre il trucco è semplice, composto da una tinta labbra marrone.

Emma, tante pellicce fanno un look

Tornando alla maxi pelliccia azzurra, solo poche settimane fa Emma aveva scelto un cappotto in pelliccia fluffy bianca, a dimostrazione che, i capi in pelliccia, sono uno dei must have dell'inverno 2024. Sempre in uno scatto postato su Instagram poco tempo fa, la cantante salentina è stata immortalata con una pelliccia in pelo sintetico tutta rosa.

Sempre in tema pellicce, in un servizio fotografico fatto pochi giorni fa, Emma ha sfoggiato un look total black con una pelliccia nera a coprire un body nero con scollo a cuore. Che tutte queste pellicce siano un indizio per i look che vedremo all'Ariston? La grinta non le è mai mancata, per questo non vediamo l'ora di scoprire cosa Emma indosserà sul palco del Festival di Sanremo 2024.

