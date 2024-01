Emma Marrone con la pelliccia bianca: il cappotto effetto peluche è la tendenza dell’inverno Il cappotto fluffy, caldo e morbido, è il must have della stagione fredda, il preferito dalle celebrity: anche da Emma Marrone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Con la grinta che la contraddistingue, Emma Marrone si sta preparando al grande giorno che si avvicina. La cantante, infatti, salirà sul palco dell'Ariston: è in gara al Festival di Sanremo 2024. Queste dunque sono settimane impegnative e dense di appuntamenti, in cui deve organizzare tutto e prepararsi. Sui social è molto attiva nel tenere aggiornati fan e follower sulla sua quotidianità. Mentre è stato reso noto il titolo del brano che porterà alla kermesse, resta top secret lo stilista a cui affiderà i suoi look. Attualmente, però, sembra una certa predilezione per l'effetto peluche: insomma non le è sfuggito il trend dell'Autunno/Inverno 2023-24, che ha conquistato tante celebrity tra cui anche lei.

È la stagione dei cappotti fluffy

Caldo e comodo, il cappotto fluffy oversize è uno dei trend della stagione in corso, capospalla che si presta a diversi abbinamenti e a molteplici situazioni, da quelle casual a quelle glamour, per un effetto sportivo o più elegante. Diversi brand lo hanno proposto nelle collezione portate in passerella e la tendenza ha subito conquistato le celebrity.

È fan della pelliccia Michelle Hunziker e come lei anche Rihanna. L'ha indossata anche Jennifer Lopez per il lancio del nuovo album. Ma c'è anche chi preferisce il morbido peluche sugli accessori, come le scarpe "pelose" di Diletta Leotta. Dai cappelli furry alle borse in pelliccia eco, il trend del momento è questo e non è sfuggito neppure a Emma Marrone.

Emma Marrone con la candida pelliccia

Emma Marrone per il look del giorno ha scelto un capospalla perfetto per l'inverno, caldo e morbido: una pelliccia oversize bianca corta e con maniche ampie. L'ha abbinata a un paio di pantaloni a gamba larga e borsa, entrambi neri, realizzando un look black&white intramontabile. Infine ha completato l'outfit con un paio di occhiali da sole Tom Ford.

Ci ha anche scherzato un po' sù, definendolo un "mood da pinguino". Ma non è la prima volta che la cantante sfoggia un cappotto di pelo. Questo sembra un suo personale must have, che ha sfoggiato anche qualche giorno fa, ma in una versione rosa e leggermente più lunga, abbinata a un paio di jeans casual con felpa. Chissà se anche sul palo dell'Ariston opterà per l'effetto peluche.