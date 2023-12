Rihanna torna sul red carpet dopo il parto: in pelliccia e sneakers sfila al party del suo brand Rihanna ha partecipato al lancio della sua collezione di sneakers Fenty x Puma, tornando sul red carpet a diversi mesi dal secondo parto. Ecco il look comodo e glamour scelto per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Rihanna è diventata mamma lo scorso agosto, ha messo al mondo il secondo figlio nato dall'amore con Asap Rocky e non potrebbe essere più raggiante. Così come capitato durante la prima gravidanza, anche nei mesi scorsi ha più volte lasciato in vista il pancione, esaltando la sua innata femminilità con crop top, abiti trasparenti e tubini fascianti. Sebbene fossero passati mesi dal parto, fino ad ora aveva preferito evitare i red carpet, è stata semplicemente paparazzata tra le strade di Los Angeles con la famiglia al completo, dando prova di essere in splendida forma. Ieri, però, le cose sono cambiate e ha partecipato al suo primo evento mondano dopo il parto: ecco cosa ha indossato.

Le sneakers viola di Rihanna

Sebbene da tempo non lanci canzoni inedite, Rihanna continua a essere molto attiva dal punto di vista professionale, soprattutto quando si parla della sua attività professionale. Ieri, ad esempio, ha organizzato a Los Angeles il party per il lancio della collezione Fenty x Puma, la linea di sneakers nata dalla partnership del suo brand con il noto marchio sportivo.

Rihanna con le sneakers Fenty x Puma

Per l'occasione ha puntato tutto su un look "a tema": complice forse anche il fatto che vuole puntare tutto sulla comodità a pochi mesi dal parto, ha detto no ai tacchi, preferendo un paio di sneakers della capsule. Per la precisione ha indossatole Launch Party, una rivisitazione delle Puma Creepers dal design extra imbottito, con la suola in crepe gum e il camoscio viola a contrasto con la riga laterale in rosso fuoco.

Le sneakers Launch Party di Fenty x Puma

Rihanna punta sui trend anni 2000

Per completare l'outfit Rihanna ha scelto una serie di accessori in tinta, da una maxi pelliccia ecologica a effetto fluffy in viola acceso a una giacca in pelle trapuntata ma col colletto in tweed rosso di Chanel (che ha indossato sotto il cappotto di pelo). Non sono mancati gli accessori in pieno stile anni 2000 come richiede il trend del momento, dai jeans oversize a un micro top con lo scollo a V contornato da romantico pizzo. Rihanna ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto tiratissimo con un unico ciuffo che le cadeva sul lato del viso, mettendo così in risalto sia il make-up coordinato che i gioielli colorati, dagli orecchini di cristallo alla collana choker. Insomma, Riri è tornata ed è pronta per ricominciare a incantare tutti col suo stile iconico sui red carpet internazionale.

Rihanna con la giacca trapuntata Chanel