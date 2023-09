Rihanna e ASAP Rocky genitori trendy: nella prima foto di famiglia il secondo figlio veste di rosa La coppia dei neo-genitori ha pubblicato la prima foto con il secondogenito, Riot Rose. Nello scatto la famiglia sfoggia un look coordinato e streetwear.

Rihanna e A$AP Rocky hanno pubblicato la prima foto di famiglia con il secondogenito, Riot Rose. Il ritratto, condiviso sui social dal fotografo delle celebrità Miles Diggs, è stato commentato da Rihanna. La cantante ha scritto: "I ragazzi Mayers" , forse un tentativo per mettere a tacere i dubbi legati al sesso del nascituro. I neo genitori sorridono in favore di fotocamera ed è impossibile fare a meno di notare il loro look glamour, trendy e gli outfit abbinati.

Il look streetwear della famiglia

Rihanna ha scelto di posare con un outfit nei toni del blu: leggins che scendeva fino agli stivali dai tacchi a spillo in abbinamento a una giacca di jeans oversize. Rocky, invece, portava canotta bianca, pantaloni e stivaletti Bottega Veneta. Per completare il look, una camicia di flanella verde. Entrambi hanno osato con gli accessori. Lui con un collier tempestato di diamanti, lei con collane d'oro. Uno stile streetwear scelto anche per il primogenito, RZA Athelston. Il piccolo aveva una mini giacca in pelle da motociclista, blue jeans e scarpe da ginnastica. Un vero duro. Riot, invece, è stato avvolto in una copertina blu e bianca, da cui spuntava la tutina rosa.

I commenti dei fan alla tutina rosa del bebè

Dopo che gli scatti della famiglia hanno fatto il giro del web, i fan della coppia hanno iniziato a farsi domande sul sesso del nascituro. Un dubbio sorto dalla scelta del completo rosa per il bambino e dal fatto che i due cantanti non hanno specificato se fossero in attesa di un maschietto o di una femminuccia. A quanto pare, però, i colori vengono ancora associati alla sfera femminile o maschile. Rihanna punta comunque ad abbattere gli stereotipi. Un tentativo lo aveva già fatto durante la gravidanza, cercando di modificare l'immagine della moda premaman. La cantante si è spesso mostrata con le foto del pancione in bella vista, come sempre icona di stile e sensualità.