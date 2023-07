Rihanna col pancione in intimo e tacchi: in gravidanza è regina di sensualità col completino corallo Rihanna è incinta ma non per questo rinuncia alla sua innata sensualità, anzi, la esalta lasciando il meraviglioso pancione nudo. Di recente, ad esempio, è diventata testimonial del suo brand e ha posato in intimo con le forme della gravidanza in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal compagno A$AP Rocky e non potrebbe essere più raggiante. Inizialmente aveva tenuto la notizia nascosta, poi ha fatto l'annuncio durante il Super Bowl, rivelando un pancione già molto evidente durante la sua spettacolare performance. Ora si gode la gravidanza a 360 gradi e, come ormai da tradizione tra le star, non perde occasione per esaltare le forme modificate dalla dolce attesa con dei look all'insegna della sensualità. Crop top, tubini aderenti e trasparenti, minigonne a vita bassa, la popstar ama lasciare il pancione nudo trasformandosi in una vera e propria dea della maternità. Di recente ha fatto di più: ha posato in intimo per un progetto molto particolare.

Rihanna, paladina body positive anche in gravidanza

Oltre a essere una cantante di successo Rihanna è anche un'imprenditrice. Da diversi anni ha lanciato la sua linea di lingerie chiamata Savage X Fenty, raggiungendo un incredibile successo con delle collezioni super sensuali e all'insegna dell'inclusione. Da sempre paladina di body positivity, ha approfittato della gravidanza per diventare testimonial del brand, così da dimostrare a tutti che una futura mamma non deve nascondere le sue forme, anzi, deve esaltare l'innata femminilità che la contraddistingue. Ha dunque posato in intimo al settimo mese della dolce attesa, lasciandosi immortalare sullo sfondo di tutti i tessuti usati dalla sua azienda.

Rihanna in Savage X Fenty

Le foto di Rihanna in intimo col pancione

Per aggiungere un tocco vitaminico all'estate Rihanna ha indossato un completino color corallo, nuance perfetta per la bella stagione. Per essere precisi ha sfoggiato un modello in satin lucido con micro tanga e reggiseno comodo col ferretto ma senza imbottitura. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in fucsia fluo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha allungati con delle maxi extension, portandoli lisci e con la frangia. Insomma, la cantante non si lascia "intimidire" dalla gravidanza, anzi, il pancione la rende ancora più sicura di se stessa, una vera e propria dea della sensualità.