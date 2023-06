Rihanna con l’abito trasparente in gravidanza: esalta il pancione col micro bikini di paillettes Rihanna ha assistito a un evento organizzato da Spotify a Cannes insieme al compagno A$AP Rocky e ne ha approfittato per riscrivere le convenzioni di moda premaman. Ha esaltato il pancione con un abito trasparente, lasciando intravedere un micro bikini scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal compagno A$AP Rocky e non potrebbe essere più raggiante. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa durante la performance live al Super Bowl e da allora non ha più smesso di esaltare il pancione con dei sensualissimi look premaman. Così come successo quando era in dolce attesa per la prima volta, anche ora sta dando spazio a capi iper femminili e glamour capaci di trasformarla in una moderna dea della maternità. Dopo la t-shirt manifesto a tema preservativi, questa volta ha osato con le trasparenze, lasciando in vista la silhouette modificata dalla gestazione: ecco chi ha firmato il suo scintillante outfit.

L'abito a rete di Rihanna

La seconda gravidanza non ha modificato le abitudini quotidiane di Rihanna, anzi, la popstar continua a essere molto attiva quando si parla di vita mondana. Dopo aver incantato tutti alla sfilata di Pharrell Williams per Louis Vuitton, è tornata a esaltare il pancione con le sue scelte di stile. Ha partecipato a un evento a Cannes firmato Spotify, lo ha fatto per assistere al concerto del compagno A$AP Rocky e ne ha approfitto per riscrivere ancora una volta le regole della moda premaman. Niente abiti over o capi premaman, ha preferito fasciare la silhouette con un tubino nero vintage di Jean Paul Gaultier, un modello a rete del 2001 completamente traforato, con lo scollo all'americana e la gonna alla caviglia, decorato all-over con dei rombi irregolari di tessuto total black.

Rihanna in Jean Paul Gaultier vintage

Rihanna col micro bikini scintillante

Per completare il tutto Rihanna non ha rinunciato a un ulteriore tocco sensuale: sotto al vestito trasparente ha indossato un micro due pezzi tempestato di paillettes argentate firmato Oseree Swimwear, per la precisione il Sequin bikini con reggiseno a triangolo che copre solo i capezzoli e un tanga sgambatissimo con i laccetti laterali. Sandali gioiello di Tom Ford, collier di diamanti che si intravedeva appena e coda di cavallo che ha messo in risalto il make-up dai toni naturali: la popstar è una vera e propria icona di femminilità in gravidanza. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei, esaltando il pancione con abiti fascianti e sexy bikini?