Rihanna mostra il pancione con la t-shirt manifesto: “Usate i preservativi” Lo stile premaman di Rihanna sovverte tutte le regole: altro che abiti romantici, la cantante scherza sulla gravidanza con una t-shirt provocazione.

A cura di Beatrice Manca

La popstar Rihanna non è una mamma come le altre, e ce lo ricorda con ogni look premaman. La cantante infatti è incinta del secondo figlio: ha annunciato la seconda gravidanza durate il Superbowl e da allora celebra la sua gravidanza con abiti sexy o irriverenti. Dopo il servizio fotografico in lingerie, Rihanna è tornata a mostrare il pancione sui social con una t-shirt oversize che recitava a caratteri cubitali: "Use a condom", cioé: "Usate i preservativi".

Quando costa la maglietta "condom" di Rihanna

Solo Rihanna poteva indossare una t-shirt sul sesso sicuro durante la gravidanza. Si tratta di una maglia oversize del suo brand, Savage x Fenty, caratterizzata dal logo sul colletto e dalla scritta a contrasto, bianca su fondo nero. Il capo è in edizione limitata: costa 76 euro e prevediamo che sarà sold out in tempo record. La cantante l'ha abbinata a occhiali da sole con la montatura bianca e a un paio di stivali bianchi arricciati e con la punta, per un effetto urban molto sexy.

Rihanna con la t–shirt Savage x Fenty

Rihanna: "Questa t-shirt è vecchia"

La t-shirt è unisex e in realtà lo slogan è un messaggio a favore del sesso sicuro e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sicuramente però fa un effetto diverso indossata da una donna incinta. Rihanna – da abile stratega del marketing – ha scritto sotto alle foto: "Sì, questa t-shirt è vecchia…" Della stessa collezione fa parte anche una t-shirt oversize blu con lo slogan: "I'm a Virgin". Durante la prima gravidanza, quando era incinta di RZA, Rihanna aveva mostrato un lato sensuale e glamour, esaltando il pancione con abiti trasparenti e oblò. Adesso invece punta sull'ironia, dimostrando che non c'è un solo modo per vivere la maternità.