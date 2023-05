Rihanna cambia look con la frangetta: in lingerie mostra il lato sexy della gravidanza Rihanna cambia look e taglia i capelli: nelle nuove foto condivise sui social mette a soqquadro l’ufficio in shorts e reggiseno.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @baldgalriri

Rihanna torna sui social per festeggiare un anniversario importante: i 5 anni del suo brand di lingerie, SavageXFenty. La cantante delle Barbados ha condiviso una serie di foto in lingerie in cui mostra orgogliosa il pancione (è incinta del secondo figlio) e un nuovo taglio di capelli, lisci e con la frangetta.

Rihanna in reggiseno e shorts "in ufficio"

L'avevamo lasciata al Met Gala, mentre sfilava sul red carpet avvolta da una cappa di camelie bianche e la ritroviamo sul set in versione super sexy: per festeggiare i 5 anni dalla fondazione del brand di lingerie inclusiva ha scelto di posare in un (finto) ufficio, tra fotocopiatrici e fogli bianchi sparsi ovunque, indossando un completino premaman del suo brand: reggiseno a triangolo nero e shorts neri che mettono in risalto la gravidanza sempre più vicina al termine. Non sappiamo ancora la data del parto o il genere del bebé in arrivo: Rihanna è molto gelosa della sua privacy, tanto da aver rilevato il nome del primo figlio solo a molti mesi di distanza dal parto.

Rihanna in SavageXFenty

Rihanna cambia look con la frangetta

Il look era completato da sandali mules con tacco a spillo e da una cavigliera dorata. Ma il dettaglio che più ha sorpreso il pubblico è stato il nuovo taglio di capelli: lisci, neri corvini e con la frangetta. Con ogni probabilità si tratta di una parrucca o di extension usate solo per il servizio, strizzando l'occhio ai tempi dell'esordio e del brano Umbrella. Se la prima gravidanza è stata vissuta all'insegna dello stile, la seconda sembra non essere da meno: nelle foto è sexy, audace e spensierate. "Chiamate le risorse umane!", scrive nella caption.