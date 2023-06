Louis Vuitton, parata di star alla prima sfilata di Pharrell: da Beyoncé in oro a Rihanna col pancione Pharrell Williams ha debuttato in passerella con la sua prima collezione realizzata per Louis Vuitton. Allo show di Parigi hanno partecipato moltissime star, da Beyoncé a Rihanna, fino ad arrivare a Jared Leto: ecco tutti i look della serata.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Parigi è stata illuminata da uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda: la prima sfilata di Pharell William per Louis Vuitton. Lo scorso febbraio la Maison ha annunciato che sarebbe stato lui a prendere il posto del compianto Virgil Abloh come direttore creativo della linea Uomo ma solo nelle ultime ore è andato in scena il suo debutto in passerella. In occasione della Paris Fashion Week ha organizzato uno spettacolare show al Pont Neuf, così da lanciare "col botto" LoVers, la sua collezione per la Primavera/Estate 2024. Le star che hanno seguito tutto dalle prime file del front-row sono state moltissime, da Rihanna a Jared Leto, fino ad arrivare a Kim Kardashian, e tutte si sono sfidate a colpi di stile, rendendo omaggio al neo-stilista.

I look degli ospiti alla sfilata Louis Vuitton

Love, Peace, Joy, questo è il nome della prima collezione firmata da Pharrell William per Louis Vuitton. A rendere lo show ancora più spettacolare è stata la parata di celebrities accorsa a Parigi per assistere al debutto dell'artista nei panni di direttore creativo. Tutti hanno raggiunto la suggestiva location a bordo di un battello sulla Senna e hanno sfoggiato alcuni dei capi iconici firmato Louis Vuitton by Pharrell.

Tina Kunakey

Tra le prime file del front-row non poteva mancare Rihanna, la prima musa dello stilista, che per l'occasione ha messo in mostra il pancione con un completo in denim decorato con l'iconico motivo Damier (e coordinato a quello di A$AP Rocky).

Leggi anche Louis Vuitton, Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo della linea uomo

Rihanna e A$AP ROCKY

Tina Kunakey ha puntato sullo stile sauvage abbinando i capelli extra ricci a una mini tutina tigrata, mentre Zendaya ha preferito un completo pantaloni palazzo e casacca a maniche corte interamente tempestato di paillettes decorato con i luoghi simbolo di Parigi.

Zendaya

Tra gli ospiti c'erano anche gli italianissimi Ghali e Mahmood: il primo ha sfidato la scaramanzia in viola con la giacca logata, il secondo è rimasto fedele alle silhouette oversize con un maxi bomber crop.

Mahmood

Naomi Campbell logata, Jared Ledo senza sopracciglia

Naomi Campbell, meravigliosa con delle ciocche viola tra i capelli, ha scelto un completo di pelle marrone con blazer, minigonna e stivali raso terra decorati all-over con l'iconico logo LV.

Naomi Campbell

Lenny Kravitz è rimasto fedele al suo stile rock con chiodo e pantaloni a zampa total black, mentre Willow e Jaden Smith si sono vestiti a contrasto, la prima con un tailleur mannish portato col reggiseno a vista, il fratello con una giacca biker logata in denim.

Kim Kardashian

Tra le dive più attese c'erano Beyoncé, apparsa super glamour con un outfit a effetto kimono in giallo oro, e Kim Kardashian che ha fasciato la silhouette con leggings e reggiseno a stampa Damier, il tutto abbinato a un marsupio di pelo in tinta.

Jared Leto

Jared Leto ha decolorato le sopracciglia e ha abbinato un completo total white a un make-up fiammante, mentre Miranda Kerr ha preferito la sobrietà di un minidress nero.

Miranda Kerr ed Evan Spiegel

Insomma, la prima sfilata di Pharrell Williams si è trasformato in un vero e proprio evento di gala anche se ufficialmente mancava il red carpet. Chi tra i presenti si aggiudica il titolo di più trendy della serata?