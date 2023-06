Rihanna col pancione posa per Louis Vuitton: è lei la prima musa di Pharrell Williams Pharrell Williams ha lanciato la prima campagna per Louis Vuitton, la Maison che lo ha scelto come nuovo direttore creativo della linea uomo. Ha scelto Rihanna come sua musa, facendola posare col meraviglioso pancione in vista.

Lo scorso febbraio Pharrell Williams è stato nominato direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, è a lui che è stato affidato l'arduo compito di sostituire Virgil Abloh, l'iconico e amatissimo stilista morto prematuramente a novembre 2021. Visionario, icona culturale, artista capace di rompere gli schemi: il debutto del nuovo designer alla Paris Fashion Week è attesissimo. Non sorprende, dunque, che per il lancio della sua prima campagna menswear abbia voluto puntare su qualcosa di rivoluzionario: ha scelto Rihanna come musa, facendola posare col pancione alle prese con una patinata sessione di shopping.

Rihanna è la nuova testimonial di Louis Vuitton

Per lanciare la collezione Louis Vuitton Men Spring/Summer 2024 Pharrell Williams ha scelto il luogo simbolo di Parigi, il Musée d’Orsay, sulla cui facciata che dà sulla Senna ha fatto affiggere un gigantesco cartellone che riproduce la prima foto dell'attesa campagna. La protagonista dello scatto è Rihanna col suo meraviglioso pancione: indossa una camicia a effetto Damier ma rivisitato in chiave pixel, la tiene abbottonata solo sul seno, così da rivelare le evidenti forme della seconda gravidanza. Con una mano tiene un caffè da asporto, mentre sulle braccia sfoggia una serie di borse Keepall di diverse dimensioni, tutte in nuance accese e pop, dal verde al giallo, fino ad arrivare al rosso e al celeste.

Pharrell Williams lancia la nuova campagna Louis Vuitton

La scelta rivoluzionaria di Pharrell Williams

Per rivelare la sua prima campagna Pharrell Williams si è lasciato immortalare sotto il cartellone parigino vestito completamente di nero, dunque in totale contrasto con le tinte pop dello scatto. Nella didascalia del post ha scritto semplicemente "LOUIS VUITTON MEN Spring-Summer 2024" ma tanto è bastato per rendere la foto virale. La scelta del direttore creativo non è stata casuale: innanzitutto ha riconfermato il profondo rapporto di amicizia che lo lega alla popstar. Come se non bastasse ha voluto fortemente come musa di una linea uomo non solo una donna ma una futura mamma che mostra con fierezza il suo pancione. Il risultato? L'hype dei fan è alle stelle: sono moltissimi coloro che non vedono l'ora non solo di vedere le nuove immagini della campagna ma anche di ammirare il suo primo show a capo della Maison.