Louis Vuitton, Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo della linea uomo Louis Vuitton ha nominato il nuovo direttore creativo della linea Uomo con effetto immediato. Si tratta di Pharrell Williams, artista visionario che ora prenderà il posto di Virgil Abloh, lo stilista scomparso nel novembre 2021.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi novità in casa Louis Vuitton: la Maison ha nominato il nuovo direttore creativo del Menswear con effetto immediato. Si tratta di Pharrell Williams, artista noto nel mondo della musica e da sempre vicino al fashion system, sarà lui a ricoprire la posizione rimasta vacante dal novembre 2021, ovvero da quando lo stilista Virgil Abloh ha perso la vita prematuramente. Il debutto in passerella ci sarà il prossimo giugno a Parigi, quando presenterà la sua prima collezione a Parigi. Pharrell viene definito un visionario e un'icona culturale capace di rompere i confini spaziando tra musica, arte e moda.

Pharrell Williams prende il posto di Virgil Abloh

Da ieri mattina si parlava di una possibile collaborazione tra Pharrell Williams e Louis Vuitton ma solo in tarda serata è arrivata la conferma. “Sono lieto di dare il benvenuto a Pharrell a casa, dopo le nostre collaborazioni nel 2004 e nel 2008 per Louis Vuitton, come nostro nuovo direttore creativo uomo. La sua visione creativa oltre la moda condurrà senza dubbio Louis Vuitton verso un nuovo capitolo molto entusiasmante”, sono state queste le parole con cui Pietro Beccari, Presidente e AD di Louis Vuitton, ha accolto l'artista nella Maison. Prenderà il posto di Virgil Abloh, lo stilista morto nel 2021 inizialmente sostituito dai giovani designer come Martine Rose, Samuel Ross, Grace Wales Bonner, Colm Dillane. Con lui la Maison continuerà a puntare sull'estetica della moda streetwear proprio come Abloh.

Pharrell Williams

Pharrell Williams, quando lancerà la sua prima collezione

“Pharrell Williams è un visionario i cui universi creativi si espandono dalla musica, all’arte e alla moda, affermandosi come un’icona culturale e globale negli ultimi vent’anni. Il modo in cui rompe i confini attraverso i vari mondi che esplora è in linea con lo status di Louis Vuitton come maison culturale, rafforzando i suoi valori di innovazione, spirito pionieristico e imprenditorialità”, queste le parole che si leggono nella nota diffusa da Louis Vuitton per dare il grande annuncio. Pharrell Williams, già molto noto nel mondo della musica, è sempre stato vicino al fashion system. È stato amico di Karl Lagerfeld, ha sfilato per Chanel, ha firmato alcune capsule per Adidas Originals, ha collaborato con G-Star Raw e fa parte di The Art of Genius 2023, la piattaforma di co-creazione tra diversi settori che Moncler presenterà il 20 febbraio. Ora per lui è arrivato il momento di debuttare nei panni di stilista: non resta che aspettare il prossimo giugno per ammirare la sua prima collezione Uomo