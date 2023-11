Jennifer Lopez torna con un nuovo album: scollatura maxi e pelliccia per lanciare This Is Me…Now Si chiama This Is Me…Now ed è il nuovo progetto di Jennifer Lopez che prevede il lancio di un album e di un film inedito dopo quasi un decennio di “silenzio” in campo musicale. Ecco il look con cui la popstar ha annunciato il gran ritorno.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez è tornata ed è pronta per ricominciare a scalare le classifiche internazionali con le sue hit tutte da ballare. Dopo quasi un decennio di "silenzio" dal punto di vista musicale, ha annunciato l'uscita di un nuovo album, il primo in studio scritto e prodotto da lei e Rogét Chayed, con la collaborazione di Angel Lopez, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK. Il progetto si chiama This Is Me…Now, comprende un album e un film ispirato al successo planetario della popstar e ha l'obiettivo di celebrare l'album gemello This is Me…Then, chiudendo così un cerchio di 20 anni di carriera. Per annunciare le novità in arrivo la cantante non ha rinunciato allo stile e alla sensualità: ecco cosa ha indossato nella foto promo.

Il look per annunciare l'uscita del nuovo album

Il 16 febbraio 2024 sarà un gran giorno per Jennifer Lopez: coinciderà con l'uscita di This Is Me…Now, il progetto con album e film ispirati alla sua musica. Ad anticiparlo sarà il singolo Can't Get Enough, già disponibile in pre-save ma che sarà fuori solo il 10 gennaio del nuovo anno. Ad anticiparlo sono state alcuni secondi del video, nel quale la popstar appare prima in primissimo piano con i capelli tirati e un make-up impeccabile che ha messo in risalto lo sguardo, poi alle prese con delle danze scatenate con diversi look, da quello bianco in stile sposina a quello con la tuta da lavoro rossa, fino ad arrivare al maxi dress da dea con tanto di corona di fiori tra i capelli.

Jennifer Lopez annuncia l'uscita del nuovo album

J.Lo tra catene e maxi cappelli

Per annunciare la prossima uscita di Can't Get Enough Jennifer Lopez ha poi posato per la prima foto promo. Stesa su un comodo sofa, guarda dritta in camera sicura di sé e con fare provocante.

Leggi anche Michelle Hunziker ad All Together Now: nella seconda puntata osa con la scollatura maxi

La foto promo per l'uscita di Can't Get Enough

Jeans aderenti con la "doppia abbottonatura", body bianco con una scollatura maxi che rivela l'assenza del reggiseno e una cascata di collane a catena total gold abbinate ai bracciali: la cantante potrà anche aver superato i 50 anni da tempo ma non per questo ha perso l'innata femminilità. Per completare l'outfit ha scelto una pelliccia in stile yeti color panna e un cappello a falda larga color biscotto, aggiungendo così un tocco super invernale al suo stile. In quanti non vedono l'ora di ammirare anche il video che accompagnerà la hit?