Diletta Leotta dà un annuncio importante con Aria: quanto costano le scarpe effetto peluche Assieme alla piccola Aria, Diletta Leotta ha annunciato la seconda stagione del suo podcast. Ha scelto un look trendy con un tocco originale.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta in Patrizia Pepe

Il 18 dicembre su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming torna Mamma Dilettante, il format di Diletta Leotta dedicato al tema della maternità e del rapporto genitori-figli. Per dare il fatidico annuncio della seconda stagione in arrivo, la conduttrice ha scelto di non essere sola: con lei, nelle foto condivise sui social con fan e follower, c'è anche la piccola Aria nata questa estate.

Diletta Leotta alle prese con la maternità

Ad agosto 2023 la vita di Diletta Leotta e Loris Karius è cambiata: l'arrivo in famiglia della primogenita Aria ha stravolto le loro vite. La bimba li ha resi genitori e da quattro mesi a questa parte le loro vite ruotano attorno alle necessità e ai bisogni di questa creatura che dipende in tutto e per tutto da loro. La conduttrice e il calciatore stanno portando avanti normalmente i rispettivi impegni di lavoro, aiutandosi e sostenendosi a vicenda. Per la 32enne era essenziale poter continuare a realizzarsi professionalmente: difatti dopo poco tempo dal parto era già a bordo campo, come sempre.

Diletta Leotta in Patrizia Pepe

Aria l'ha resa una donna migliore, ma ha ammesso di non voler rinunciare a se stessa, ai propri interessi, ai propri affetti. E infatti, ha deciso di portare avanti anche il podcast Mamma Dilettante. Il progetto ha debuttato quando Diletta Leotta era incinta e nel corso delle varie puntate si è confrontata con ospiti diversi. Non vede l'ora di ricominciare.

Leggi anche Diletta Leotta neomamma in rosso: in tuta e ciabatte per la passeggiata con Aria

Diletta Leotta in Patrizia Pepe

Il look per annunciare Mamma Dilettante 2

Per annunciare l'imminente arrivo di Mamma Dilettante 2, la conduttrice ha scelto un completo bianco composto da gonna midi con spacco e maglioncino crop con maniche lunghe e scollo rotondo. Il due pezzi è firmato Patrizia Pepe e i capi costano rispettivamente 228 euro e 263 euro. Questi coordinati sono il trend di stagione: caldi, trendy, perfetti per ogni occasioni da quelle formali a quelle quotidiane. Li ama particolarmente anche la principessa Kate Middleton, perché sono la scelta ideale per risultare impeccabili e in ordine.

Scarpe Patrizia Pepe

Per completare il look di tendenza, Diletta Leotta ha aggiunto un paio di calzature molto originali, anche queste di Patrizia Pepe. Sono delle candide décolleté effetto fluffy: sul sito ufficiale costano 338 euro. La loro particolarità è il rivestimento esterno in tessuto sintetico, una finta pelliccia che le rende "pelose". Le scarpe di peluche sono amatissime dalle celebrity: Margot Robbie ha sfoggiato un modello rosa con tacco alto durante una tappa del press tour di Barbie (con tanto di borsa abbinata). Ilary Blasi questa estate ha optato per i sandali di pelo colorati.