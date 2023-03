Ilary Blasi in inverno con i sandali di pelo: veste casual ma coi tacchi a spillo Ilary Blasi continua a sorprendere i fan con i suoi look. Nelle ultime ore si è vestita casual ma non ha rinunciato ai tacchi e in pieno inverno ha sfoggiato un paio di sandali di pelo.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta per tornare in tv dopo la discussa separazione da Francesco Totti. Nelle prossime settimane sarà ancora una volta al timone de L'isola dei Famosi e di sicuro farà parlare di lei con i suoi look colorati, appariscenti e trendy. Queste, dunque, sono le sue ultime settimane di relax e, tra viaggi di coppia col fidanzato Bastian e serate con i figli, se le sta godendo al massimo. In tutte le occasioni non dimentica mai di documentare la quotidianità sui social, così da mantenere un rapporto diretto con i followers. Le ultime Stories? Le ha dedicate al suo look casual ma con i tacchi alti.

Il look cozy di Ilary Blasi

Da qualche tempo a questa parte Ilary Blasi sta lasciando sempre più spazio allo stile casual, forse perché questi sono gli ultimi momenti in cui può rilassarsi prima del ritorno in tv. Dopo averlo fatto a Firenze, dove aveva sfoggiato Ugg e leggings, di recente ha proposto un nuovo look dall'animo cozy ma allo stesso tempo super trendy. La conduttrice ha abbinato un paio di jeans baggy a vita alta a un maxi felpone nero col cappuccio, decorato con delle scritte colorate e pop sul petto. Si è immortalata nello specchio della sua camera da letto, rivelando un make-up impeccabile e una piega perfettamente ondulata.

Il look casual di Ilary Blasi

Ilary Blasi coi sandali pelosi

A fare la differenza nell'outfit di Ilary Blasi sono state le scarpe. Sebbene abbia lasciato spazio alla comodità, non ha rinunciato ai tacchi a spillo. Niente décolleté o stivali, ha preferito affrontare le fredde temperature invernali con un paio di sandali mules. Si tratta del modello Arez firmato Orha Roma, il cui prezzo è di 230 euro. La loro particolarità? Sono verde fluo e hanno la fascetta sul collo del piede di pelliccia bicolor. Dov'è che le abbiamo già viste? Al GF Vip 6, dove Soleil Sorge sembrava non poterne fare a meno. I sandali di pelo riusciranno a diventare il must di questi ultimi giorni dell'inverno?