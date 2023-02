Ilary Blasi con la pelliccia e i mini Ugg: il look comodo per salutare Firenze Ilary Blasi ha appena messo fine a un breve viaggio a Firenze ma ha voluto salutare la città con delle foto all’insegna dello stile cozy. La “chicca fashion” che ha sfoggiato? Gli stivali di pelliccia in versione mini.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è più attiva che mai sui social e non perde occasione per documentare tutti gli impegni della sua "nuova vita" dopo la separazione da Francesco Totti. A poche settimane dal ritorno in tv con L'isola dei famosi, si sta dando al totale relax e, dopo aver fatto visita al fidanzato Bastian a Monaco, negli ultimi giorni ha organizzato un viaggetto a Firenze. Ha soggiornato in una mega suite che per l'occasione è stata personalizzata con le foto dei figli e, tra cene a lume di candela e panorami mozzafiato, si è goduta al massimo la vacanza "mordi e fuggi". Poco prima di ripartire alla volta di Roma si è concessa uno scatto sullo sfondo della cupola del Brunelleschi, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo adorabile look cozy.

Il look cozy di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata alle prese con un allenamento super intenso poco prima della partenza, oggi ritroviamo Ilary Blasi pronta per tornare alla "normalità" romana dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Toscana. Per dare il suo arrivederci a Firenze si è lasciata fotografare sulla terrazza panoramica dell'hotel in cui ha soggiornato, approfittandone per sfoggiare un look cozy ma allo stesso tempo trendy. Ha abbinato un paio di leggings aderentissimi in total black a una pelliccetta color sabbia, per la precisione un modello corto, senza cappuccio e leggermente oversize, l'ideale per proteggersi dal freddo ma senza rinunciare alla comodità.

Ilary Blasi in pelliccia

Ilary Blasi con gli stivali di pelliccia

La vera chicca fashion nel look comodo di Ilary Blasi sono le scarpe. Niente tacchi a spillo o zeppe, ha preferito i classici Ugg con l'imbottitura in pelliccia, le calzature perfette per fronteggiare il freddo. Per la precisione ha puntato tutto sul color tabacco con i Classic Ultra Mini, il modello caratterizzato da un gambale "ridotto" che copre solo il tallone, così da garantire una maggiore versatilità.

I Classic Ultra Mini di Ugg

Il loro prezzo? sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 99,95 euro. Capelli biondi sciolti e mossi, viso completamente struccato e pose solo di spalle o di profilo: la conduttrice ha messo fine al viaggio fiorentino con un adorabile stile acqua e sapone.