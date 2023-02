Come si tiene in forma Ilary Blasi: la sessione di allenamento mattutino è in rosa Ilary Blasi segue una routine quotidiana fatta di alimentazione sana e attività fisica. Ha portato con sé i fan in una sessione di allenamento mattutino.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi ama condividere la sua quotidianità con fan e follower e lo fa molto più di prima. La conduttrice è particolarmente attiva sui social da quando ha posto fine al matrimonio con Francesco Totti. Non vuole passare per l'inconsolabile moglie tradita: preferisce mostrare la donna forte che è, una donna decisa a riappropriarsi della propria vota e voltare pagina. È proprio quello che sta facendo, sotto ogni aspetto: ha un nuovo amore e presto tornerà in tv alla conduzione de L'Isola dei Famosi. Si sta preparando per essere al meglio.

Come si tiene in forma Ilary Blasi

Dopo un lungo periodo di pausa lavorativa, in cui si è dedicata unicamente a se stessa godendo della vicinanza delle persone care, Ilary Blasi è pronta a tornare in tv. In questi mesi ha viaggiato molto, ha frequentato gli amici, ha trascorso tanto tempo in famiglia, ha trovato un nuovo amore. Ora per lei all'orizzonte c'è L'Isola dei Famosi, il reality che conduce dal 2021.

Nella precedente edizione del programma al pubblico non era sfuggito il dimagrimento della conduttrice, che aveva generato un po' di preoccupazione. Lei stessa aveva quindi spiegato di aver perso solo 3 chili, benché sembrassero di più e aveva raccontato la sua routine per tenersi in forma, fatta di corretta alimentazione e sport.

"Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene. E poi cammino tutti i giorni. Sul tapis faccio almeno 40 minuti" aveva detto. Insomma, tanto impegno e tanta costanza, con attenzione particolare agli sgarri: "Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso" aveva detto.

Oggi la conduttrice ha mostrato a fan e follower proprio una quotidiana sessione di allenamento mattutino. Nelle Instagram Stories indossa un completino rosa e scarpe da ginnastica: è circondata da attrezzi sportivi sparsi sul parquet e sul tappetino. Sicuramente Ilary Blasi ci tiene moltissimo, cura molto il corpo sottoponendosi anche a trattamenti periodici specifici (come la crioterapia a -85 gradi). Sembra abbia tutta l'intenzione di stupire i telespettatori e coloro che la sostengono da sempre tornando in tv in forma smagliante.