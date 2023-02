Ilary Blasi in vacanza a Firenze: quanto costa la suite con foto di famiglia e terrazza Ilary Blasi è in vacanza a Firenze e per il suo soggiorno toscano ha scelto uno storico edificio nel cuore della città con vista panoramica mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi a Firenze

Ilary Blasi è a Firenze dove ha incontrato la mamma. La nota showgirl ha condiviso sin dall'arrivo le immagini del suo soggiorno fiorentino in uno storico edificio della città con vista panoramica mozzafiato. Vediamo quanto costa una notte nell'hotel di Ilary Blasi a Firenze.

NH Collection Firenze Palazzo Gaddi

Per la sua vacanza fiorentina Ilary Blasi ha scelto di soggiornare all'NH Collection Firenze Palazzo Gaddi. Si tratta di un hotel a 4 stelle nato dal restauro della storica residenza di due famiglie aristocratiche fiorentine, i Gaddi e gli Arrighetti, nel cuore della città del Rinascimento italiano.

La suite di Ilary Blasi a Firenze

L'NH Collection Firenze Palazzo Gaddi si trova a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze e dalle principali attrazioni della città. Dalla terrazza dell'albergo è infatti possibile ammirare il panorama sui tetti e il Duomo della città. L'albergo comprende86 camere, tutte progettate per rispettare la storia rinascimentale dell'edificio.

Le foto di famiglia nella suite di Ilary Blasi

Durante il soggiorno fiorentino Ilary Blasi alloggia nella suite presidenziale dell'NH Collection Firenze Palazzo Gaddi. All'arrivo in albergo, Ilary Blasi ha condiviso un video dalla suite in cui alloggia. L'hotel ha decorato la camera con le foto della showgirl con i figli per farla sentire più a casa.

La camera da letto nella suite

La suite presidenziale dell'albergo si sviluppa su una superficie di 52 metri quadrati ed è dotata di un'ampia area salotto, con vista panoramica sul Duomo e di una terrazza mozzafiato, una camera da letto king size con arredi contemporanei e un grande bagno con doccia effetto pioggia e vasca.

La terrazza della suite presidenziale dell’NH

Il costo per una notte nella suite presidenziale dell'NH Collection Firenze Palazzo Gaddi si aggira intorno ai 600 euro con prima colazione inclusa.