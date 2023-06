Diletta Leotta diventa Mamma dilettante: il debutto del podcast con la polo crop che mostra il pancione Diletta Leotta ha debuttato con Mamma dilettante, un podcast ironico in cui parla della sua esperienza con la maternità. Ecco il look casual e trendy che ha sfoggiato nella prima puntata.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento magico della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Loris Karius e non potrebbe essere più raggiante. Da quando ha annunciato la gravidanza sui social con un dolce video di coppia non ha più smesso di mettere in mostra il meraviglioso pancione, documentando giorno dopo giorno tutti i suoi look premaman, dalle comode tute ai sensuali abiti cut-out. Come tutte le future mamme, però, anche lei sta affrontando delle emozioni contrastanti: se da un lato è felicissima di allargare la sua famiglia, dall'altro prova delle normali paure e preoccupazioni pre-parto. È proprio per parlare delle gioie e dei dolori della maternità che ha lanciato il podcast Mamma dilettante.

Cos'è il podcast Mamma dilettante

Si chiama Mamma dilettante ed è il nuovo progetto a tema maternità lanciato da Diletta Leotta. Si tratta di un podcast in 10 puntate in cui racconta il suo personale viaggio nella nuova vita da mamma tra ansie, riflessioni, aspettative e paure. A condividere tutto con lei sono degli ospiti speciali, da Elisabetta Canalis a Claudio Marchisio: ognuno di loro sostiene la conduttrice spiegando la sua esperienza con la nascita di un figlio. Il debutto è stato in compagnia di Alessia Marcuzzi, che ha ricordato il parto di Tommaso e Mia sottolineando che il dolore si dimentica nel momento esatto in cui si abbraccia il neonato.

Diletta Leotta con Alessia Marcuzzi a Mamma Dilettante

Il look premaman comodo di Diletta Leotta

Dopo i completi mannish e i minidress indossati su Dazn, ora Diletta Leotta ha lasciato spazio alla comodità. Per la prima puntata di Mamma dilettante ha infatti abbinato un paio di jeans oversize a vita bassa e una polo crop a righe bianche, arancioni e rosse. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche firmate New Balance, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. A farla da protagonista, però, non poteva che essere il pancione, che per l'occasione è stato lasciato nudo e in vista. Insomma, la conduttrice non rinuncia allo stile neppure quando non appare in tv, a prova del fatto che è una futura mamma super trendy.