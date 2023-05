Diletta Leotta sul campo di Udinese-Napoli: top azzurro e pancino in vista per la festa scudetto Diletta Leotta è volata a Udine per Dazn e ha assistito al match che ha consegnato lo scudetto al Napoli. Per l’occasione ha lasciato in mostra il pancino, nascondendo un omaggio alla squadra partenopea nel suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuta una partita chiave del campionato italiano di serie A: Udinese-Napoli. Sebbene il match calcistico si sia concluso con un pareggio (1-1), tanto è bastato perché la squadra partenopea si aggiudicasse matematicamente lo scudetto, il terzo della sua storia arrivato dopo ben 33 anni di attesa. Al fischio finale tra le strade napoletane è esplosa una festa scatenata e, tra bandiere, striscioni e fuochi d'artificio, si è dato ufficialmente il via alle celebrazioni dell'atteso traguardo. A seguire la partita direttamente dallo stadio di Udine non poteva che esserci Diletta Leotta, inviata di Dazn, che ha messo in mostra il pancino, nascondendo un piccolo omaggio alla squadra campione d'Italia nel suo look: ecco cosa ha indossato per l'evento speciale.

Diletta Leotta, il look che rende omaggio al Napoli

Diletta Leotta è incita, aspetta una bambinada Loris Karius, il portiere del Newcastle conosciuto lo scorso autunno a Londra, e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio sui social dopo che la notizia aveva cominciato a circolare sul web e da allora non può fare a meno di mostrare l'evoluzione del suo pancino che giorno dopo giorno diventa sempre più evidente. Non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro per via della gravidanza e non sorprende che ogni settimana sia in un diverso stadio italiano per seguire le partite per Dazn. Ieri sera è volata a Udine e ha festeggiato lo scudetto del Napoli con il pubblico presente allo stadio. Poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no, anzi, per essere "a tema" col match ha indossato un adorabile crop top azzurro, il colore della squadra partenopea.

Diletta Leotta col crop top azzurro

Il tailleur verde lime di Diletta Leotta

Per la partita che ha matematicamente assegnato lo scudetto al Napoli Diletta Leotta ha scelto un outfit che si rivelerà perfetto per la primavera. Ha puntato sulla moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, declinato però in una vitaminica versione verde lime. I pantaloni sono dritti, a vita alta e lunghi fino alla caviglia, mentre il blazer è monopetto con un unico bottone, la conduttrice ha portato quest'ultimo aperto, così da lasciare il pancino in vista. Per completare il tutto ha scelto dei sandali con la zeppa, degli orecchini a cerchio total gold e una coda di cavallo alta che ha messo in risalto il make-up semplice e il viso. La gravidanza non le dona forse una bellezza ancora più luminosa?

https://www.instagram.com/p/Cr1nWyAoPOl/