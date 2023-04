Diletta Leotta incinta, con abito arcobaleno e bracciale prezioso, mostra il pancione a Felicissima sera Dopo l’annuncio della gravidanza Diletta Leotta è apparsa in tv mostrando il pancione con un tubino fasciante dai colori dell’arcobaleno, completando il look con un dettaglio prezioso. Ecco quanto valgono i suoi gioielli.

Dopo mesi in cui i rumors su una presunta gravidanza si facevano sempre più insistenti, Diletta Leotta ha confermato il gossip pubblicando su Instagram una foto in costume in cui mostrava il pancino nei primi mesi. Ieri sera poi la giornalista sportiva ha fatto la sua prima apparizione televisiva dopo l'annuncio della gravidanza: Diletta Leotta è stata ospite dell'ultima puntata di Felicissima Sera, lo show in prime time di Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Diletta Leotta ha partecipato alla trasmissione mostrando il pancione fasciato in un tubino colorato e ha parlato della gravidanza scherzando con i due conduttori.

Il look di Diletta Leotta a Felicissima sera

Per l'occasione la conduttrice ha indossato un abito dalle linee semplici ed essenziali, impreziosito solo dalle sfumature di colore. Si tratta di un tubino aderente e longuette, dalle spalle strutturate e appuntite, con ampia scollatura tondeggiante e maniche lunghe. A caratterizzare il tessuto del vestito di Diletta sono le sfumature di colore degradé, simili a quelle di un arcobaleno. Non è la prima volta che ha indossato un modello simile in gravidanza, qualche giorno fa era infatti apparsa con un tubino sfumato a costine. L'abito scelto per Felicissima sera è abbinato a un paio di sandali rainbow legati alla caviglia, con tacco a stiletto, che richiamano i colori del tubino.

Il bracciale da più di 8000 euro di Diletta Leotta

Il beauty look scelto per l'occasione televisiva prevede un'acconciatura essenziale, con fila centrale e capelli liscissimi e un trucco basic con focus sulle labbra nude e lucide. Diletta completa il suo outfit per Felicissima sera con un dettaglio luxury, ovvero il bracciale Cartier sfoggiato al polso. Si tratta del bracciale Just un clou in oro a forma di chiodo, modello iconico di Cartier, venduto sul sito della Maison a 8,200 euro.