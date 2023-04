La gravidanza glamour di Diletta Leotta: l’abito sfumato mostra il pancino che cresce I primi look premaman di Diletta Leotta sono all’insegna del colore e dello stile: l’abito in maglia aderente celebra le forme del corpo in gravidanza.

A cura di Beatrice Manca

Per Diletta Leotta questa è una primavera speciale: la conduttrice di Dazn è incinta del primo figlio, nato dalla relazione con il portiere tedesco del Newcastle, Loris Kasiu. Dopo settimane di rumors, la coppia ha confermato con un tenero video e, pochi giorni dopo, Leotta ha mostrato per la prima volta il pancino con un costume intero rosso. In questo assolato weekend di primavera, la futura mamma ha condiviso con i fan un nuovo look premaman che esalta le forme della gravidanza.

Diletta Leotta con l'abito in maglia degradé

La conduttrice è amata dal pubblico per il suo stile sempre glamour e al passo con le ultime tendenze. La gravidanza non farà eccezione: la conduttrice ha pubblicato sui social una foto in terrazza, in cui si rilassa al sole sdraiata sul divano per fare il pieno di "vitamina D", come scrive nella didascalia. Nella foto indossa l'abito perfetto per la primavera: un vestito in maglia a costine senza maniche, con una sfumatura degradé che va dal bianco all'azzurro. La gonna si apre con uno spacco laterale per aggiungere movimento alla gonna. L'abito, firmato Ssheena, è in vendita sulle piattaforme online al prezzo di 743 euro.

Abito Ssheena (via Farfetch.com)

Diletta Leotta aspetta una femmina o un maschio?

Il sesso del bebé è stato svelato dal settimanale Chi, secondo cui la coppia aspetta una femmina. La foto però ha sollevato la curiosità dei fan: Diletta Leotta sta cercando di smentire la notizia dandoci un altro indizio? Nella foto infatti indossa un abito azzurro, e nelle storie ha aggiunto un cuoricino blu, colore tradizionalmente associato ai maschietti. Una cosa è certa: maschio o femmina che sia, il bebé ha reso Diletta Leotta raggiante di felicità.