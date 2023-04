Diletta Leotta aspetta una bimba: palloncini rosa e abito chemisier blu al gender reveal party Diletta Leotta e Loris Karius hanno confermato che tra qualche mese accoglieranno in famiglia una femminuccia.

A cura di Giusy Dente

Anche Diletta Leotta ha ceduto al fascino del gender reveal party. La giornalista, al quarto mese di gravidanza, ha annunciato in grande stile il sesso del bambino che porta in grembo, una gravidanza tenuta a lungo nascosta. Da settimane si vociferava che fosse in dolce attesa, ma lei e il compagno hanno aspettato per confermare la notizia e l'hanno resa ufficiale solo un paio di settimane fa. Ora non resta che scoprire che nome daranno Diletta Leotta e Loris Karius al bebè in arrivo.

Una festa per il bebè di Diletta Leotta

Sono sempre di più le donne che scelgono di scoprire il sesso del bambino che portano in grembo (o di comunicarlo ad amici e parenti) in grande stile. La moda del gender reveal party arriva da oltreoceano e ormai ha preso piede anche in Italia, dove sono gettonate feste di ogni tipo in cui il grande annuncio viene fatto nei più svariati modi, alcuni anche particolarmente originali.

Si va dai classici coriandoli rosa-azzurro fino a chi si spinge addirittura in direzione di fuochi d'artificio, fumogeni ed elicotteri: le idee non mancano, l'importante è trascorrere una giornata di festa in compagnia delle persone più care. Anche le celebrities amano questo tipo di party. Lo ha organizzato Aurora Ramazzotti per annunciare di aspettare un maschietto, poco dopo lo ha organizzato anche Beatrice Valli che invece accoglierà una femminuccia.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno optato per qualcosa di più intimo e raccolto, anche perché in verità il sesso lo avevamo già anticipato al settimanale Chi. La coppia ha testimoniato sui social, condividendolo con fan e follower, il fatidico momento: diventeranno genitori di una bambina. Immancabile una torta a tema, con cicogna che stringe nel becco un fagottino rosa.

Diletta Leotta in blu

Circondata da palloncini rosa, Diletta Leotta ha scelto invece un outfit nei toni del blu. Al gender reveal party la 31enne ha indossato un abitino chemisier a maniche lunghe con sfondo bianco e diverse sfumature di blu sui bordi e nella parte superiore. Circondata da amore ha confermato dunque che lei e il compagno accoglieranno in famiglia una femminuccia e non vedono l'ora di iniziare la loro nuova vita in tre.