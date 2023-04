Diletta Leotta incinta, si allena col pancione: la giornata comincia col workout in rosa Allenamento in rosa per Diletta Leotta. Il buongiorno della conduttrice, incinta di alcuni mesi, è colorato e con pancione in vista che cresce sempre di più.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta ha confermato di essere incinta: aspetta un figlio dal compagno Loris Karius. I due stanno insieme da alcuni mesi: fatale è stato un primo incontro in Inghilterra, proseguito poi con una frequentazione portata avanti tra Londra e Milano, le rispettive città. Sono una coppia riservata sui social: non amano mostrarsi insieme e difatti le foto di coppia sono rarissime. Un grande evento come la gravidanza, però, merita qualche eccezione alla regola e difatti proprio insieme hanno annunciato l'arrivo del primo figlio. La conduttrice e il calciatore hanno già rivelato il sesso del nascituro e non hanno resistito alla tendenza del gender reveal party, testimoniato sui social. Daranno presto il benvenuto in famiglia a una femminuccia. La 31enne sta portando avanti gli impegni di lavoro e parallelamente, ha lasciato intatta la sua routine di allenamenti: l'attività fisica è parte fondamentale del suo stile di vita.

Come si tiene in forma Diletta Leotta

Se c'è una cosa a cui Diletta Leotta non rinuncia mai, è del tempo tutto per sé dedicato al proprio benessere. Ama allenarsi, il workout è parte integrante della sua routine quotidiana, anche quando magari è in viaggio o fuori per lavoro. È una fan dello yoga, ma lo alterna a diverse tipologia di attività fisica, con attrezzi o a corpo libero. Anche ora che è incinta e che la pancia comincia a crescere a vista d'occhio, continua ad allenarsi: è un modo per prendersi cura della propria salute e di quella del bebè.

La prima foto a pancia nuda della conduttrice è stata scattata proprio in palestra: in selfie con un completino sportivo nero. Stavolta, invece, la 31enne ha optato per un buongiorno colorato. La nuova foto la vede indossare un completino sportivo total pink composto da top con maxi scollatura e leggings aderenti a vita alta con fascia morbida sulla pancia. È un completo di Oceans Part. "Lavori in corso" ha scritto Diletta Leotta, inserendo nella descrizione dello scatto anche un fiocchetto rosa.