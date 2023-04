Diletta Leotta in palestra, con un selfie mostra per la prima volta la pancia nuda Diletta Leotta e Loris Karius tra qualche mese accoglieranno in famiglia la loro prima figlia. La pancia cresce e la conduttrice la mostra orgogliosa.

A cura di Giusy Dente

Ormai è ufficiale: dopo diversi rumors Diletta Leotta ha confermato le voci che circolavano già da un po' e ha annunciato di essere incinta. Per la giornalista è la prima gravidanza: aspetta un figlio dal compagno Loris Karius, il calciatore tedesco con cui fa coppia fissa da ottobre 2022. I due si sarebbero conosciuti in Inghilterra e avrebbero poi proseguito la conoscenza dividendosi tra Londra e Milano, dove vive la conduttrice. Anche loro hanno ceduto alla tendenza del gender reveal party e con una piccola festicciola hanno anche ufficializzato il sesso del bebè, anticipato in un'intervista: accoglieranno in famiglia una bambina. La 31enne sarebbe al quinto mese: la pancia cresce ogni giorno di più.

Diletta Leotta si tiene in forma in gravidanza

Per la propria salute, ma anche per quella del bebè che porta in grembo, Diletta Leotta sta continuando ad allenarsi. È al quinto mese di gravidanza e nella sua routine non rinuncia alla palestra, un aspetto essenziale per una sportiva come lei. La giornalista è solita fare un workout giornaliero dovunque si trovi, a casa o in hotel, anche di pochi minuti: è un modo per rigenerarsi e ricaricare le energie, ma anche per rilassarsi concedendosi un momento tutto per sé. Yoga, fat burning, corpo libero: diversifica molto l'attività. Proprio dalla palestra arriva la prima foto della pancia.

Diletta Leotta mostra la pancia

Fino a questo momento Diletta Leotta è stata piuttosto riservata, in merito alla gravidanza. Questa condivisa con fan e follower direttamente dalla palestra è una delle poche foto col pancione in vista. La conduttrice ha scattato un selfie allo specchio in cui le forme della gravidanza si vedono benissimo. Indossa un completino sportivo nero: top e pantaloncini. "Crescendo insieme" ha scritto nella didascalia. E tra i tanti commenti di auguri e complimenti, spicca anche il commento di Loris Karius, che non ha resistito a lasciare un cuoricino alla donna che presto gli darà un figlio.