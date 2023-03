Diletta Leotta incinta: “È al quarto mese di gravidanza, aspetta una bambina” Diletta Leotta sarebbe al quarto mese di gravidanza: stando a quanto racconta il settimanale Chi nel nuovo numero, la conduttrice DAZN e il compagno Loris Karius sarebbero in dolce attesa di una femminuccia.

A cura di Gaia Martino

Diletta Leotta è al settimo cielo: la famosa conduttrice sportiva, volto di DAZN, qualche giorno fa ha annunciato di essere in dolce attesa. Voci che parlavano di una gravidanza circolavano già da tempo, e così lo scorso 24 marzo è arrivata la conferma. Lei e il portiere del Newcastle Utd si sarebbero uniti in coppia circa sei mesi fa, dopo il primo incontro a Londra, dove la conduttrice volò per una vacanza studio conciliandola con gli impegni di lavoro: a fine ottobre spuntavano le prime foto dei paparazzi. Da Dubai, la scorsa settimana, hanno annunciato ai fan che presto diventeranno genitori. Il settimanale Chi nel nuovo numero racconta la gravidanza e svela che, stando a quanto raccontato da persone vicine alla Leotta, in arrivo ci sarebbe una femminuccia.

La gravidanza di Diletta Leotta: "È femmina"

Spuntano i primi dettagli riguardo la gravidanza di Diletta Leotta, comunicata solo una settimana fa. "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia", le parole la scorsa settimana su Instagram con le quali la conduttrice di DAZN e il compagno, Loris Karius, hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Il settimanale Chi nel nuovo numero rivela alcuni dettagli riguardo la gravidanza: la Leotta stando a quanto si legge "è al quarto mese di gravidanza" e "secondo gli amici, aspetta una bambina". Sarebbe dunque in arrivo un'estate rosa per la coppia nota al mondo dello sport e del gossip, non solo più italiano.

Foto di Chi

La storia d'amore con Loris Karius

I primi rumors su Diletta Leotta e Loris Karius risalgono ad ottobre 2022: la prima notizia di gossip spuntò fuori dal settimanale Gente, a seguire le numerose riviste di gossip. Due settimane più tardi, arrivarono le foto in esclusiva di Chi. A novembre furono avvistati per la prima volta insieme, a Londra per la festa di Halloween, e poi ancora a cena fuori a Milano. Poi la prima vacanza di coppia, il primo post su Instagram e la lettera: "Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l'ora di leggere questo lieto fine". Con Loris Karius pare che Diletta Leotta abbia ritrovato il sorriso dopo le relazioni passate naufragate e ora è pronta a diventare mamma.