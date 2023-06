Diletta Leotta al Maradona col pancione: maxi spacco e tacchi fluo per la festa scudetto Diletta Leotta ha seguito Napoli-Sampdoria e la successiva festa scudetto direttamente dallo stadio Maradona. Per la sua ultima diretta ha messo in risalto il meraviglioso pancione: ecco il look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata leggendaria per la città di Napoli: è arrivato al termine il campionato di Serie A e la squadra ha ufficialmente vinto lo scudetto, aggiudicandosi il titolo di campione d'Italia. Per l'occasione allo stadio Maradona è stata organizzato una maxi festa non solo con i calciatori ma anche con una serie di ospiti speciali, da Gigi D'Alessio a Emma Marrone, fino ad arrivare al conduttore Stefano De Martino (accompagnato da Belén e Santiago a bordo campo). A seguire il match per Dazn non poteva che esserci Diletta Leotta: ecco cosa ha indossato per la sua ultima diretta dell'anno.

Diletta Leotta, l'ultima diretta da futura mamma

Diletta Leotta è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Loris Karius e, nonostante il pancione sempre più evidente, non ha rinunciato al lavoro. Ieri ha seguito la partita del Napoli e la successiva festa scudetto dal Maradona, documentando nei minimi dettagli la sua ultima diretta col pancione con Dazn. Considerando il fatto che il campionato è terminato e che il prossimo comincerà quando sarà arrivata agli sgoccioli della gravidanza, probabilmente la rivedremo in tv solo dopo il parto. Quale migliore occasione di questa per osare in fatto di stile?

Diletta Leotta in Patrizia Pepe

Chi ha firmato il look di Diletta Leotta per la festa scudetto

Dopo il completo mannish color lime e la jumpsuit fasciante total black, per la fine del campionato Diletta Leotta ha puntato tutto sulla sensualità, dando prova del fatto che una futura mamma non deve rinunciare alla sua innata femminilità.

Abito Patrizia Pepe

Ha indossato un vestito nero di Patrizia Pepe, un modello aderente che ha messo in risalto il pancione: ha un taglio monospalla, dei cut-out sul fianco e un maxi spacco sul lato della gonna midi. A completare il tutto non poteva mancare un tocco vitaminico, ovvero un paio di pumps col tacco a spillo giallo fluo di Steven Madden. Capelli ondulati, make-up naturale e sorriso stampato sulle labbra: Diletta in versione futura mamma è una vera e propria dea.