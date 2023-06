Diletta Leotta in piscina col pancione: costume con la scollatura maxi per il weekend in famiglia Weekend di famiglia per Diletta Leotta, lo ha trascorso sul Lago di Garda con il compagno Loris Karius e il fratello Mirko, approfittandone per mettere in mostra il pancione: ecco il nuovo look balneare della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta aspetta il suo primo figlio dal compagno Loris Karius e non è mai stata tanto raggiante. Sebbene inizialmente avesse preferito tenere nascosta la gravidanza, ora non perde occasione per mostrare il pancione sempre più evidente, approfittandone per dare degli spunti di stile super fashion alle future mamme come lei. La scorsa settimana ha partecipato alla festa scudetto a Napoli ma, ora che il campionato è finito, si può dedicare al totale relax. Non sorprende, dunque, che l'ultimo weekend lo abbia trascorso in famiglia sul Lago di Garda, non esitando a rivelare sui social il suo look balneare in versione premaman: ecco cosa ha indossato per la giornata in piscina.

Diletta Leotta in costume col pancione

Al motto di "Family weekend" Diletta Leotta ha documentato la giornata trascorsa in piscina con Loris Karius, suo fratello Mirko Manola e la compagna Irene Simeone (anche lei incinta). Tra scatti sul bagnasciuga, "confronti tra pancioni" e primi piani al cagnolino, la conduttrice ha messo in mostra le forme modificate dalla gravidanza. L'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare nella sua prima estate da futura mamma? Il costume interno, ne ha infatti indossato uno celeste acceso firmato Liquirizia Beachwear, per la precisione un modello intero e drappeggiato sul busto, caratterizzato da una scollatura maxi che ha messo in risalto il seno.

Diletta Leotta in Liquirizia Beachwear

Gli accessori griffati di Diletta Leotta

A completare il look da mare di Diletta Leotta non potevano mancare gli accessori griffati. Ha infatti abbinato il costume celeste a una borsetta di paglia firmata Dior, per la precisione il modello medio Lady Dior rivisitato in una versione estiva, ovvero in vimini naturale e tela di cotone Toile de Jouy Sauvage arancione.

Borsa Lady Dior

Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a oltre 7mila dollari. La conduttrice ha rinunciato ai tacchi e ha optato per le iconiche di Hermès, le Oran, ma un modello a effetto teddy in pelliccia arancione (prezzo 750 euro). Occhiali da sole, cappello di paglia e capelli ondulati: Diletta non è mai stata tanto raggiante.