Diletta Leotta al Maradona per Napoli-Inter: mostra il pancione con la tuta “tagliata” Diletta Leotta ha seguito la partita Napoli-Inter che si è tenuta ieri allo stadio Maradona e per l’occasione ha celebrato la gravidanza con stile: ecco chi ha firmato la jumpsuit cut-out che ha rivelato il pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno, il portiere tedesco Loris Karius, e non potrebbe essere più raggiante. È al sesto mese di gravidanza ma non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro e a dimostrarlo è il suo impegno nelle trasmissioni sportive firmate Dazn. Ieri sera, ad esempio, è volata allo stadio Maradona per assistere alla partita di serie A Napoli-Inter e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per mettere in risalto il pancino sempre più evidente.

La jumpsuit di Diletta Leotta

Non è la prima volta che Diletta Leotta vola a Napoli, lo aveva già fatto qualche settimana fa per la festa scudetto e in quell'occasione aveva reso omaggio alla squadra partenopea con un top azzurro. Ieri ha invece celebrato la maternità con un outfit premaman tutt'altro che tradizionale. Ha puntato sul total black con una jumpsuit firmata Stella McCartney, un modello con le maniche corte e a campana, i pantaloni dritti e dei tagli cut-out sul davanti che "confluiscono" in un cerchio metallico (prezzo 1.590 euro). Così facendo non ha messo in risalto solo il seno ma anche lo splendido pancione.

Diletta Leotta in Stella McCartney

Diletta Leotta è una futura mamma trendy

Chi ha detto che una futura mamma deve indossare solo abiti oversize o prettamente premaman? Le star stanno cambiando le convenzioni fashion legate alla gravidanza e sempre più spesso preferiscono esaltare il pancione piuttosto che mascherarlo.

Diletta Leotta col pancione in vista

Diletta Leotta è solo l'ultima ad averlo fatto e, tra tubini seconda pelle, cardigan portati aperti e audaci cut-out, non può fare a meno di lasciare il ventre sempre più evidente in vista. Insomma, la maternità è un momento meraviglioso nella vita di una donna ed è per questo che va celebrata con degli outfit iper femminili.