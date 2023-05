Diletta Leotta allo stadio col vestito cut-out che esalta il pancione: “Il futuro è rosa” “The future is pink” per Diletta Leotta, che tra qualche mese darà il benvenuto in famiglia alla sua prima figlia.

A cura di Giusy Dente

Tra qualche mese Diletta Leotta e il compagno Loris Karius accoglieranno in famiglia la loro primogenita. Dopo aver confermato la gravidanza, la coppia ha rivelato anche il sesso del bebè, lasciando invece top secret il nome che daranno alla bimba. Il parto è previsto tra fine agosto e inizio settembre. La conduttrice al momento sta portando avanti la sua quotidianità, lavoro compreso. Di settimana in settimana è su un diverso campo di calcio, per testimoniare e commentare le partite per Dazn. Non poteva mancare al match Udinese-Napoli, che ha matematicamente consegnato il club azzurro alla vittoria dello scudetto. La pancia in vista è il must dei suoi look in gravidanza, anche dell'ultimo sfoggiato allo stadio.

Diletta Leotta in rosa

Con un gender reval party, Diletta Leotta ha rivelato di essere in dolce attesa di una bambina. Il rosa è un colore ricorrente nei suoi outfit, look come sempre femminili, chic e colorati in cui ama mettere in evidenza proprio le forme della gravidanza. Pancia nuda e abiti aderenti che esaltano il pancione sono un must ultimamente.

Lo ha confermato anche con l'ultimo look, ovviamente all'insegna del rosa-fucsia. È una scelta di tendenza, visto che è la nuance del momento, la ‘più gettonata sulle passerelle e nel guardaroba delle celebrities, che amano sfoggiarlo anche ai grandi eventi e alle serate di gala. Non a caso, dall'iconica sfilata Valentino Pink PP collection di Pierpaolo Piccioli è nata una vera e propria "onda rosa" che ha travolto la moda, arrivando a una vera e propria estetica Barbiecore.

in foto: vestito Zara

Il vestito midi è senza maniche e con scollo rotondo di Diletta Leotta è reso più accattivante dai tagli cut-out sui fianchi, lasciati parzialmente nudi come la schiena. "The future is pink" ha scritto la conduttrice condividendo con fan e follower alcuni scatti sul campo da gioco.