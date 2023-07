Diletta Leotta col bikini nero in gravidanza: esalta il pancione col pareo incrociato Diletta Leotta si sta godendo la sua estate da futura mamma e non ha alcuna intenzione di mascherare il pancione. Nelle ultime ore lo ha esaltato con bikini nero e pareo incrociato: ecco tutti i dettagli del look balneare.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è incinta, aspetta una bambina dal compagno Loris Karius e si serve dei social per documentare regolarmente ogni dettaglio della gravidanza. Di recente, ad esempio, ha rivelato quali sono i nomi che ha pensato per la figlia, dando non poche ispirazioni alle future mamme come lei. Il dettaglio che più di tutti riesce ad attirare le attenzioni dei fan? I suoi look premaman all'insegna della sensualità e del glamour. Come ormai va in voga tra le star, anche lei non esita a mettere in mostra il pancione, lasciandolo nudo tra crop top, pantaloni a vita bassa e dettagli cut-out. Nelle ultime ore è andata al mare e ha proposto un'idea perfetta per tutte le donne incinta che non vogliono rinunciare allo stile in spiaggia.

Diletta Leotta col bikini total black

Al motto di "Special summer" Diletta Leotta ha condiviso alcune foto di una dolce vacanza con Loris Karius e due amici che aspettano un bambino proprio come loro. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di look balneari. Sullo sfondo di meravigliosi panorami wild si è lasciata immortalare con una abbronzatura impeccabile e indosso un nuovo costume tutt'altro che premaman. Ha lasciato nell'armadio i bikini glitter che aveva indossato qualche settimana fa, questa volta ha preferito la semplicità di un due pezzi nero con reggiseno dalle spalline sottili e tanga sgambatissimi.

Diletta Leotta col bikini nero

Il look premaman da spiaggia di Diletta Leotta

A fare la differenza nel look da spiaggia di Diletta Leotta sono stati gli accessori. Niente caftani o abiti hippie dalla silhouette oversize, ha fasciato il pancione con un pareo in lycra coordinato al bikini, un modello lungo fino alle caviglie ma incrociato intorno al punto vita, in modo tale da dare vita a un adorabile effetto cut-out.

Diletta Leotta con Loris Karius

Ha poi completato il tutto con un cappello di paglia a falda larga e con un paio di ciabatte nere di gomma. Il dettaglio che non è passato inosservato? La conduttrice di Dazn ha sfoggiato un sorriso smagliante mentre si cullava il pancione, a prova del fatto che la gravidanza la sta rendendo ancora più splendida.