Diletta Leotta sceglie il nome della figlia: è indecisa tra tre possibilità Diletta Leotta è incinta, aspetta una bambina da Loris Karius, come la chiamerà? Di recente ha spiegato di essere indecisa tra tre possibilità.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio da Loris Karius e non è mai stata tanto raggiante. Sebbene in un primo momento avesse preferito nascondere la gravidanza sui social, ora non perde occasione per mostrare il pancione, spaziando tra look premaman originali e glamour, dalla t-shirt crop dei Pooh ai minidress cut-out. Qualche mese fa ha organizzato il gender reveal party ed è stato proprio lì che ha scoperto che presto terrà tra le braccia una femminuccia. Che nome sceglierà per lei? Di recente si è sbilanciata sulla questione, rivelando tutte le possibilità a cui ha pensato.

Come si chiamerà la figlia di Diletta Leotta

Intervistata dal settimanale Grazia, Diletta Leotta ha rivelato di essere già alle prese con la scelta del nome della bambina, anche se ci sarebbe una "discussione" in atto. Inizialmente sembrava essere abbastanza decisa: voleva chiamarla Ofelia come sua madre ma è stata proprio la futura nonna a opporsi, spiegando che un nome legato a una tragedia shakespeariana non si addiceva a una bambina. Sebbene questa possibilità continui a essere "in lizza", la conduttrice ha cominciato a pensare anche ad altre possibilità. Quali sono gli altri due nomi che le piacciono? Rose e Bella. Molto probabilmente, però, prenderà la decisione definitiva solo all'ultimo momento quando guarderà la bimba per la prima volta negli occhi.

Perché Diletta Leotta e Loris Karius non vivono insieme

Diletta Leotta e Loris Karius non vivono insieme, visto che gli impegni lavorativi li tengono spesso lontani. Lei ha casa a Milano, lui a New Castle (è infatti il portiere della squadra di calcio della città) e, almeno al momento, non sembrano avere alcuna intenzione di stravolgere la loro quotidianità. La conduttrice di Dazn ha infatti spiegato: "Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: Ma sai amore, abbiamo tutta la vita per stare insieme". Come si organizzerà durante i primi giorni da mamma? Non è ancora chiaro se per qualche tempo il neo-papà si trasferirà temporaneamente da lei, l'unica cosa certa è che avrà l'aiuto della mamma, anche perché nello stesso periodo nascerà anche la figlia del fratello Mirko. "Ricreeremo a Milano il nucleo di una famiglia siciliana", ha spiegato Diletta divertita.