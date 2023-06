Diletta Leotta con Loris Karius: al concerto dei Coldplay indossa la t-shirt dei Pooh Diletta Leotta è andata al concerto dei Coldplay col compagno Loris Karius, cosa ha indossato? Una t-shirt “fuori contesto” dedicata ai Pooh.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è incinta e non potrebbe essere più raggiunte: aspetta il primo figlio dal compagno Loris Karius e sui social non perde occasione per mostrare il meraviglioso pancione. Certo, nei primi tre mesi di gravidanza aveva preferito tenere la notizia segreta ma ora non si nasconde più ed è lieta di poter celebrare la maternità esaltando le sue "nuove" forme da futura mamma. Nonostante sia molto avanti con la dolce attesa, non ha cambiato le sue abitudini quotidiane: oltre a continuare a lavorare (ha appena lanciato un podcast intitolato Mamma Dilettante), si concede anche qualche serata mondana col compagno. Nelle ultime ore, ad esempio, i due sono stati avvistati al concerto dei Coldplay a Milano.

I selfie di coppia di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius sono ormai inseparabili e insieme si preparano alla nuova vita da genitori. Non per questo, però, hanno rinunciato al divertimento, anzi, non perdono occasione per concedersi delle serate mondane in coppia, certi del fatto che dopo la nascita della bimba si ritroveranno alle prese con notti insonni, pannolini e poppate. Dopo i festeggiamenti per i 30 anni del calciatore, sono apparsi ancora fianco a fianco, questa volta al concerto dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano. Selfie di coppia, dolci abbracci e sguardi complici: i due sono innamoratissimi e non vedono l'ora di diventare una famiglia. In quanti non vedono l'ora di ammirarli con la piccola tra le braccia?

Diletta Leotta e Loris Karius

Il look da concerto di Diletta Leotta

Per il concerto dei Coldplay Diletta Leotta ha scelto un look davvero insolito. Ha indossato un paio di jeans over a vita bassa, lasciando così in bella vista il pancione, ma la cosa particolare è che li ha abbinati a una t-shirt…dei Pooh, per la precisione un modello crop con le maniche tagliate, in bianco ma con l'iconico logo della band stampato sul petto in rosso.

Leggi anche Diletta Leotta in piscina col pancione: costume con la scollatura maxi per il weekend in famiglia

Il look da concerto di Diletta Leotta

Nella didascalia ha poi ironizzato sulla scelta di stile dicendo: "Secondo voi a quale concerto sto andando? (Solo risposte sbagliate)". Capelli legati in un raccolto con i due ciuffi frontali lasciati sciolti, occhiali con le lenti arancioni e make-up semplice: in versione futura mamma la conduttrice è letteralmente raggiante.