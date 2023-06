Diletta Leotta al compleanno di Loris Karius con l’abito aderente che esalta il pancione Diletta Leotta non poteva mancare al party per i 30 anni del compagno Loris Karius: i due presto accoglieranno in famiglia la prima figlia.

A cura di Giusy Dente

Loris Karius ha compiuto 30 anni e li ha festeggiati con un party a Milano, a cui hanno partecipato tutti gli amici. Non poteva mancare la compagna Diletta Leotta. I due stanno vivendo un momento magico della loro relazione: sono infatti in attesa del loro primo figlio, la cui nascita è prevista tra un paio di mesi. Ad agosto è in programma anche il party per i 32 anni della conduttrice: li compirà il 16 del mese.

Il compleanno di Loris Karius

Il calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd, il 22 giugno ha compiuto 30 anni. Li ha festeggiati allo scoccare della mezzanotte assieme alla compagna Diletta Leotta, al Maka loft di Milano. Poi è stata la volta di un party in grande stile, assieme agli amici, in un locale per l'occasione allestito con candele e palloncini.

Per l'occasione il festeggiato ha puntato su una T-shirt bianca con pantaloni gialli. Bianco anche il colore dell'outfit della conduttrice: un abito midi aderente con scollatura all'americana, che fascia il pancione. Il parto si avvicina: la coppia ha rivelato che accoglierà in famiglia una femminuccia, ma non hanno ancora condiviso la scelta del nome, che probabilmente resterà top secret fino alla nascita.

Leggi anche Diletta Leotta in palestra, con un selfie mostra per la prima volta la pancia nuda

Per Diletta Leotta e Loris Karius è il coronamento di un amore sbocciato in fretta, un vero e proprio colpo di fulmine. A proposito del loro primo incontro, la giornalista al Corriere della Sera ha raccontato: "Ero a Parigi con le mie amiche. Entra lui e io dico alla mie amiche: è entrato l’uomo della mia vita".

Da quel giorno è passato un anno e sono più innamorati che mai, pronti alla nuova avventura da genitori.