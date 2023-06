Diletta Leotta mostra il pancione in costume: brilla col modello sparkling Diletta Leotta ne ha approfittato per prendere un po’ di sole in costume. Ha scelto un modello scintillante, uno dei trend del momento.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta sta vivendo un'estate speciale: aspetta il primo figlio dal compagno, il portiere tedesco Loris Karius e il parto è previsto tra un paio di mesi, a metà agosto. La conduttrice stessa festeggia il compleanno proprio in quei giorni: è nata il 16 agosto. La 31enne vivrà le vacanze col pancione, che cresce ogni giorno di più e farà da protagonista dei suoi look balneari.

L'estate di Diletta Leotta

In questi mesi Diletta Leotta porterà avanti un nuovo progetto lavorativo: un podcast, incentrato sul tema della maternità. Si intitola proprio Mamma dilettante, e la vedrà chiacchierare con diversi ospiti speciali di puntata in puntata, per un totale di dieci. Per il debutto ha chiacchierato con Alessia Marcuzzi, indossando un crop top con pancione in bella vista. Sicuramente prima del parto la conduttrice avrà modo di godersi anche un po' di meritato riposo: ha alle spalle mesi impegnativi, come sempre in prima fila a bordo campo.

Ne ha già approfittato per prendere un po' di sole in piscina: costume intero drappeggiato con maxi scollatura per lei. In linea con le tendenze del momento, la seconda proposta balneare della 31enne è invece all'insegna del tocco sparkling. Bikini, trikini e cotumi interi con dettagli scintillanti sono da sempre un must, per il mare. Difatti glitter, lurex e paillettes fanno da protagonisti in diverse collezioni. Diletta Leotta ha scelto un modello con pancia nuda, senza bretelline e a vita alta. Il colore è un rosa cipria molto delicato, che la illumina e la rende radiosa.