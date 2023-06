Loris Karius festeggia 30 anni a Milano: dopo la cena spegne le candeline al fianco di Diletta Leotta Loris Karius ha festeggiato 30 anni ieri, 22 giugno 2023, a Milano: dopo la cena in un locale addobbato con candele e palloncini ha spento le candeline circondato da amici, parenti e la compagna Diletta Leotta incinta. Tra poche settimane nascerà la loro prima figlia insieme.

A cura di Gaia Martino

Loris Karius ieri sera ha festeggiato i suoi 30 anni in un locale di Milano circondato dall'affetto di amici, parenti e della sua compagna incinta, Diletta Leotta. In una location a tema candele e palloncini in aria a forma di cuore, il calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd, ha spento 30 candeline. A documentare alcuni momenti della festa la cantante Baby K, poi un amico lo ha ripreso intento a mettere musica dietro una consolle.

La feste di compleanno di Loris Karius

Spuntano fuori solo ora i video della festa di compleanno di Loris Karius che ieri, 22 giugno 2023, ha compiuto 30 anni. Il calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd, ha festeggiato in un noto locale milanese con amici e la compagna, Diletta Leotta, vestita di bianco. Dopo la cena, è arrivato il momento della torta documentato da Baby K, la cantante che era tra gli invitati. Poi è iniziata la festa a ritmo di musica: il festeggiato era dietro la consolle a far ballare i suoi invitati.

Tra poche settimane nascerà il primo figlio con Diletta Leotta

Diletta Leotta è incinta e la gravidanza sarebbe quasi agli sgoccioli. La conduttrice, volto noto di DAZN, raccontò che intorno ad agosto dovrebbe nascere la sua prima figlia con Loris Karius la cui storia d'amore iniziata da meno di un anno, procede a gonfie vele . Nonostante l'eccitazione, sta vivendo un periodo di grosse paure: nel podcast Mamma dilettante racconta le sensazioni che sta provando durante la dolce attesa, prima di partorire. "Ho mille dubbi, e ogni giorno mi faccio un milione di domande. Dormirà? Il ciuccio si dà subito o aspettare? Le tutine basteranno? Non so se c'è un metodo perfetto per fare un figlio. Le risposte non ci saranno, lo so", le parole in uno dei video presentazione del podcast nel quale intervista diverse mamme famose dello spettacolo.