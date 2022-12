Diletta Leotta presenta Loris Karius in famiglia, la coppia si incontra in Sicilia per le feste É tempo di presentazioni ufficiali per Diletta Leotta e Loris Karius: la conduttrice di Dazn sta trascorrendo le feste in famiglia in Sicilia, dove il fidanzato l’ha raggiunta per la prima volta.

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta è tornata in Sicilia per le festività. La conduttrice di Dazn ha festeggiato il Natale insieme alla famiglia, originaria di Catania, e per la prima volta l'ha raggiunta anche il fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastlee. Il tutto è stato documentato sui social con alcuni scatti.

Diletta Leotta e Loris Karius insieme per le feste

La storia tra la conduttrice e il portiere procede decisamente a gonfie vele, come dimostrano gli scatti condivisi in questi giorni sui social. Karius è volato in Sicilia per passare le feste insieme a Diletta Leotta, che ha presentato ufficialmente il fidanzato alla famiglia. A testimoniarlo uno scatto sui social, che mostra la coppia insieme nella giornata di Santo Stefano, durante una passeggiata vicino al mare con il cagnolino Lillo. Insomma, non si tratta più di un flirt passeggero tra i due, ma di un sentimento che sta crescendo sempre di più.