Emma sbarca a Sanremo con chiodo in pelle e svela un progetto per la settimana del Festival La cantante salentina è arrivata nella Città dei Fiori, pronta a salire sul palco domani. Su Instagram pubblica una foto che preannuncia la sua scelta di stile per le esibizioni delle prossime serate, oltre che un programma per le giornate di questa settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Apnea parla di un'emozione bellissima, così bella da togliere il fiato", scrive Emma sul suo profilo Instagram ufficializzando il suo arrivo a Sanremo. La cantante si prepara così alla prima serata del Festival della canzone italiana che inizierà domani e proseguirà fino a sabato sera. I cantanti in gara stanno approdando nella città della riviera ligure di ponente e ognuno sta organizzando per queste giornate una serie di progetti. "Da mercoledì a sabato ci vedremo qui a Sanremo, davanti al mio hotel, e ogni giorno ci daremo appuntamento per restare per un po’ tutti senza fiato. Per ora non aggiungo altro, voi tenete d’occhio le mie storie", ha continuato Emma.

Emma Marrone

Il look di Emma per l'arrivo a Sanremo

L'ex cantante di Amici ha scelto un look total black per il suo arrivo, un outfit dall'anima rock. Emma Marrone indossa un chiodo in pelle nero sopra una T-shirt e un paio di pantaloni, chiude la mise con un paio di orecchini dorati spessi e a cerchio e un trucco dai toni dark con rossetto mattone e matita nera.

Emma Marrone

Probabilmente la concorrente sta già dando un'anticipazione di quello che indosserà a Sanremo, promettendo un look aggressivo e audace; già per lo scatto con cui il brano è stato presentato sui social aveva scelto di indossare un capo particolare: una pelliccia azzurra su un corsetto rosa shocking, cavalcando quello che sui social si sta affermando come il trend della mob-wife. Sicuramente non bisogna aspettarsi nulla di sobrio per le sue performance, che saranno all'altezza del suo carattere esuberante.

Cosa indosserà Emma a Sanremo

Lo styling del cantante è firmato da Lorenzo Posocco e sembra che in una delle serata della kermesse vestirà Ferrari Style, marchio che ha firmato l'abito in vernice rossa sfoggiato in occasione di Sanremo Giovani. Lo stesso brand è stato scelto anche per alcune attività daily accompagnato da occhiali firmati Tom Ford.