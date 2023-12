Emma Marrone infiamma Sanremo Giovani 2023: sul palco con l’abito di vernice rossa Ieri sera è andata in onda la finale di Sanremo Giovani 2023 e tra i big che vi hanno partecipato c’era anche Emma Marrone, che ha annunciato il titolo del suo brano, Apnea. Per l’occasione ha scelto un look che non poteva passare inosservato: ha infatti infiammato il palco in vernice rosso fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Emma Marrone sarà tra i big del Festival di Sanremo 2024, per lei si tratta di un gran ritorno alla kermesse canora, dove già negli anni scorsi ha partecipato in ogni veste, da concorrente a presentatrice, fino ad arrivare a ospite. Non poteva mancare, dunquem alla finale di Sanremo Giovani che è andata in onda ieri sera, decretando la vittoria di Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Accolta dal direttore artistico Amadeus sul palco, la cantante ha annunciato che il suo brano si intitolerà Apnea. Sebbene la maggior parte degli artisti in gara in questa occasione abbiano puntato sull'eleganza senza tempo del nero, da Annalisa con l'abito trasparente ad Alessandra Amoroso col top tagliato, Emma ha deciso di distinguersi dal gruppo in vernice rossofuoco: ecco tutti i dettagli del suo outfit vitaminico.

Chi ha firmato l'abito rosso di Emma Marrone a Sanremo Giovani 2023

Per il gran ritorno a Sanremo dopo due anni di pausa dalla musica e dai riflettori Emma Marrone ha deciso di puntare sull'esuberanza con un look che non poteva passare assolutamente inosservato. Ha "rubato" lo stylist a Marco Mengoni, ha infatti cominciato a collaborare con Lorenzo Posocco e con lui ha rivoluzionato il suo stile con un tocco di sensualità in più rispetto al passato.

Emma Marrone a Sanremo Giovani 2023

Per lei niente total black d'ordinanza, ha preferito andare contro le convenzioni da evento di gala osando in rosso fuoco. Ha detto addio ai jeans a zampa dal mood anni '70, alle giacche sportive e alle silhouette oversize, questa volta ha osato con un abito di vernice della collezione Primavera/Estate 2024 del brand Ferrari.

Ferrari collezione Primavera/Estate 2024

Emma a Sanremo Giovani è anti-convenzionale

L'abito di vernice rossa di Emma Marrone è un modello a tubino dalla silhouette fasciante: ha la gonna al ginocchio con un mini spacco laterale, le maniche lunghe e a palloncino e una scollatura squadrata. Chi lo aveva indossato prima di lei? Mariacarla Boscono sulla passerella di Ferrari. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di stivali col tacco a spillo total black e un rossetto rosso coordinato all'abito. Orecchini d'oro e diamanti di Tiffany&Co., raccolto tiratissimo che ha lasciato i lineamenti del viso in risalto e occhi contornati da una linea di eye-liner: Emma Marrone ha intenzione di portare il suo animo anti-convenzionale anche sul palco dell'Ariston?