Alessandra Amoroso debutta a Sanremo Giovani 2023: micro top tagliato per la prima volta al Festival Alessandra Amoroso parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo il prossimo febbraio. Come annunciato ieri sera alla finale di Sanremo Giovani 2023, il suo brano si intitolerà Fino a qui: ecco il look "tagliato" che ha sfoggiato sul palco del Casinò.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la finale di Sanremo Giovani 2023, evento che anticipa il Festival del prossimo febbraio che ha decretato la vittoria di Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Oltre ad annunciare i nomi delle nuove proposte che saliranno sul palco dell'Ariston, Amadeus ha ospitato anche i 27 Big in gara, rivelando i titoli dei brani con cui parteciperanno all'attesa kermesse canora. Tra le prime arrivate al Casinò c'è stata Alessandra Amoroso, che con la sua Fino a qui si prepara a prendere parte per la prima volta all'appuntamento musicale più ambito del nostro paese. Dopo essere rimasta a lungo lontana dalle classifiche, ora è pronta per tornare e a quanto pare sul palco darà spazio a uno stile tutto nuovo.

Alessandra Amoroso a Sanremo Giovani 2023 in total black

Durante la diretta di Sanremo Giovani 2023 Amadeus ha spiegato di aver "corteggiato" a lungo Alessandra Amoroso per farla partecipare al Festival di Sanremo ma solo quest'anno è riuscito a convincerla. Ora la cantante è pronta per debuttare all'Ariston e non potrebbe essere più emozionata. Se fino a qualche anno fa puntava tutto su un mix impeccabile di bon-ton e glamour, senza rinunciare a qualche tocco griffato, ora le cose sono cambiate. Per la sua prima volta sanremese ha pensato bene di puntare sull'eleganza senza tempo del total black ma osando con la sensualità e i dettagli "nudi" come richiedono i trend più gettonati del momento (e come ha fatto anche la collega Annalisa).

Alessandra Amoroso a Sanremo Giovani 2023

Chi ha firmato il crop top cut-out di Alessandra Amoroso

La prima volta al Festival di Alessandra Amoroso sarà memorabile e non solo per la canzone ma anche per lo stile. Per partecipare alla finale di Sanremo Giovani ha infatti abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta a un micro top che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Si tratta di un modello crop firmato Mônot con la zip sulle spalle e davanti una serie di audaci tagli cut-out che coprono i capezzoli.

Top Mônot

La cantante ha così lasciato in vista gli addominali scolpiti e i tatuaggi mini che ha sparsi su busto e costato. Niente più caschetto corto e netto, ora sfoggia un adorabile long bob a effetto messy portato con le sfumature bionde e un'adorabile frangetta a tendina. Alessandra rimarrà fedele a questo stile anche sul palco dell'Ariston?