Federica Pellegrini: “Le voci sulla mia gravidanza? Mi sembra tutto intollerabile e assurdo” Federica Pellegrini, intervistata da Repubblica, parla anche delle voci sulla sua presunta gravidanza che circolano in questi giorni. L’ex campionessa di nuoto dichiara: “Mi sembra tutto intollerabile e assurdo”.

A cura di Ilaria Costabile

Intervistata da La Repubblica in merito ai Mondiali di Nuoto, Federica Pellegrini ha parlato dei record da lei conquistati in anni di carriera sportiva, poi si è soffermata sulla sua vita privata, che è da tempo oggetto di chiacchiericcio da parte delle cronache rosa. Al momento, uno degli argomenti più toccati è quello inerente alla sua presunta gravidanza. Dopo la notizia lanciata da Dagospia e le foto pubblicate dal settimanale Chi, la Divina risponde anche piuttosto piccata alle voci su una sua prossima maternità.

La risposta di Federica Pellegrini

"Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero" queste le parole con cui Federica Pellegrini risponde alla domanda che riguarda, d'altronde, un argomento decisamente privato della sua vita, ovvero il fatto di diventare mamma. Il presupposto fisico di cui parla l'ex campionessa di nuoto è in effetti quello che sottende alle foto pubblicate dal settimanale Chi, riprese da tutti i giornali, in cui la nuotatrice si mostra in bikini e sembra che il suo fisico, sempre asciutto, abbia acquisito delle forme diverse dalle solite. Una risposta, in ogni caso, quella che si legge sulle pagine di Repubblica, che non sembra una conferma e nemmeno una smentita.

Foto del settimanale Chi

Il messaggio di Matteo Giunta

Le voci di una possibile gravidanza erano state, poi, avvalorate da un messaggio che Matteo Giunta ha lasciato qualche giorno fa alla sua dolce metà e che lei ha reso noto tra le sue storie Instagram. Su un tovagliolo, adagiato sul tavolo con una tazzina da caffè poggiata al di sopra, compare la scritta "Amori miei buongiorno, torno presto". Una frase che aveva destato una certa curiosità, dal momento che quel plurale, insolito, poteva voler dire che, in effetti, la Divina potesse essere in dolce attesa. Supposizioni, quindi, niente di confermato, ma a quanto pare anche stavolta non c'è niente da aggiungere.